Birden fazla evi olanlar için 5 yıl muafiyeti kalkacak, satış halinde vergi ödenecek

Hükümet, 2016 Bütçe Tasarısı’nın ardından uzun zamandan beri beklemede olan Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı’nı gündeme taşıma kararı aldı. 2013’de TBMM’ye sevk edilen, kadük olduktan sonra yenilenen, yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’nın at komisyona gönderileceği, Maliye Bakanlığı’nın önergeleriyle güncel taleplere göre yenileneceği bildirildi.

Hürriyet’ten Nuray Babcan’ın haberine göre, önümüzdeki hafta tamamlanacak bütçe görüşmelerinin ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2013’den beri beklemede olan Gelir Vergisi Kanun Tasarısı’nı gündemine alacak. Geçici maddeleriyle birlikte 95 maddeye ulaşan tasarı, üzerinde bazı revizyonlar yapılmak üzere alt komisyona sevk edilecek. TBMM’de temel yasa olarak bölümler halinde görüşülecek olan tasarıyla ilgili çok sayıda önerge hazırlandığı belirtiliyor.

Vergi affı olmaz

Gelir vergisi Tasarısı’nın gündeme gelmesi, vergi oranları, vergi dilimleri ile ilgili değişiklik yapılıp yapılmayacağını da gündeme taşıdı. Son günlerde sık sık dile getirilen vergi affı da tasarıyla birlikte yeniden gündem oluşturulacak. Ancak AK Parti kurmayları, tasarının temel düzenleme olması nedeniyle vergi affı gibi taleplerin bu metinde karşılanmasının sözkonusu olmadığını belirttiler. Tasarının, gelir vergisi ana kanunu niteliğinde olduğunu belirten kurmaylar, yalnızca vergi oranlarının yeniden belirlenmesi çalışmasının bu yasanın konusu olabileceğini ifade ettiler.

Genç girişimciye muafiyet

TBMM’ye sevkedildiği dönemde ilgi çeken Gelir Vergisi Kanun Tasarısı’na göre, ilk kez mükellef olacak 29 yaşını aşmamış genç girişimcilere 3 yıl boyunca vergi muafiyeti getirilecek.

Tasarı, evini satanlar için çok önemli düzenlemeler içeriyor. Buna göre, birden fazla evi olanlar evlerini sattığında her durumda vergi ödeyecekler.

Mevcut uygulamada 5 yıldan sonraki satışlarda vergi alınmıyor. Ancak sadece tek konutu olanlar bu konutlarını sattıklarında vergi ödemeyecekler.