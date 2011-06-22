-BİRDEN FAZLA CEP TELEFONU STATÜ GÖSTERGESİ İSTANBUL (A.A) - 22.06.2011 - Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) tarafından yapılan Mobil İletişim Tüketici Algı Araştırması'na göre, birden fazla cep telefonu kullanıcılarının yüzde 52,1'i statü göstergesi olduğu için böyle bir tercihte bulunuyor. MOBİSAD tarafından Türkiye genelinde 26 ilde 12 yaş ve üzeri 6 bin 530 kişiyle yüz yüze anket yöntemiyle yapılan araştırmaya katılanların yüzde 96,8'i cep telefonu kullandığını belirtti. Araştırmaya göre birden fazla cep telefonu bulunan kullanıcıların yüzde 52,1'i statü göstergesi, yüzde 27,1'i birden fazla cep telefonu hattı olduğu için kullanım amaçlarının farklı olduğunu, yüzde 17,1'i farklı cep telefonu hatlarıyla ekonomik görüşme, yüzde 3,1'i hediye olması, yüzde 0,7'si de diğer nedenlerle birden çok cep telefonu kullandığını ifade etti. Cep telefonu kullanıcılarının telefonu kullanma amaçlarında ilk sırayı yüzde 68,1 ile sesli görüntülü görüşme yer alırken, yüzde 15,2 ile kısa mesaj ikinci, yüzde 3 ile multimedya mesaj gönderme üçüncü sırada yer aldı. Cep telefonunu değiştirme sıklığının cinsiyete göre dağılımının ele alındığı araştırmada, genel olarak erkeklerin daha kısa aralıklarla değiştirme eğiliminde oldukları dikkat çekti. Kadınların yüzde 58,7'si, erkeklerin de yüzde 49,4'ü sorun olduğunda telefonunu değiştirdiğini belirtirken, yine erkeklerin yüzde 10,1'i, kadınların da yüzde 7,5'i yılda bir kez veya daha çok değişim yaptığını bildirdi. Araştırmaya katılanların yüzde 55,1'i telefonunu cep telefonu mağazalarından, yüzde 39,9'u teknomarketlerden, yüzde 3,2'si seyyar satıcıdan aldığını kaydetti. Cep telefonu kullanımında marka ve model değişiminde katılımcıların yüzde 52'si aynı marka ancak farklı modeli tercih ettiğini, yüzde 19,2'si kullanıldığı aynı marka ve modeli, yüzde 18'i daha önce kullanılmayan marka ve modeli, yüzde 10,8'i ise daha önce kullanılan marka ve modeli seçtiğini ifade etti. Araştırmaya göre, bugüne kadar tek bir marka kullananların oranı yüzde 61,1, iki marka kullananların oranı yüzde 27,5, üç marka kullananların oranı yüzde 8,7, dört ve üzeri marka kullananların oranı yüzde 2,7 oldu. Cep telefonu değişim sıklığında ise kullanıcıların yüzde 53,4'ü sorun yaşandığında değiştirmeyi tercih ettiğini, yüzde 12,4'ü 3 yıl ve daha uzun süre, yüzde 11,2'si düzensiz aralıklarla, yüzde 14'ü iki yılda bir, yüzde 9'u da bir veya daha fazla sürede değiştirdiğini belirtti.