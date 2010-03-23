Birden: Anayasa değişikliği mevcut durumu aratır

T24 - Yargıtay ve HSYK'nın ardından Danıştay'dan da Anayasa değişikliği paketine sert tepki geldi. Danıştay Başkanlar Kurulu, Hükümet tarafından açıklanan Anayasa değişikliği paketiyle ilgili yaptığı açıklamada "kuvvetler ayrılığı" ilkesine vurgu yaparken, bu açıklamanın hukukun üstünlüğü ve yargının siyasallaşmasının engellenmesi için yapıldığı da ifade edildi. Taslak ilgili bilgileri medyadan ve AKP'nin sitesinden öğrendiklerini söyleyen Birden, değişikliğin mevcut durumu aratır halde olduğunu da belirtirken, taslağın "zamanlama ve hazırlanış itibariyle beklentileri karşılamamakta, yargı bağımısızlığını daha geri götürdüğünü, reform niteliği taşımadığını" söyledi. Birden, "Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nın oluşumuna, görev ve yetkiklerine ilişkin yapılan değişiklikler, bu 3 temel erk arasındaki iş bölümünü ve devletin hukuki yapısını etkileyecek niteliktedir" açıklamasını da sözlerini ekledi.



Hükümet'in hafta başında açıkladığı Anayasa değişikliği paketiyle ilgili Danıştay Başkanlar Kurulu yaklaşık 3.5 saatlik görüşmenin ardından bir açıklama yaptı.



Danıştay Başkanı Mustafa Birden'in yaptığı açıklamada Anayasa değişikliği taslağının resmi olarak taraflarına iletilmemiş olmasına rağmen kurulun, anayasal bir kurum olması hasebiyle görüş ve önerileri milletle paylaşmaktan geri duyulmayacağı belirtildi.



'Paketle ilgili bilgiyi AKP'nin sitesinden öğrendik'



Birden Anayasa paketiyle ilgili bilgileri, gazatelerden, haberlerden ve AKP'nin internet sitesinden edindiğini de söyledi.



Taslakta Anayasa Mahkemesi'yle Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) oluşumuna ilişkin görev ve yetkileriyle ilgili değişikliğin devletin hukuki yapısını etkileyecek düzeyde bulunduğu ifade edilirken taslağın "zamanlama ve hazırlanış itibariyle beklentileri karşılamadığı, yargı bağımısızlığını daha geri götürdüğü" ifade edildi:



"Aceleye getirilmiş, tepkiye dayalı değişikliklerin kalıcılığı olamayacağı gibi pek çok hatayı beraberinde getireceği de açıktır."



Birden, kendilerinin konuyla ilgili bir süre önce yaptıkları açıklamanın bakanlarca dikkate alınmadığını ifade ederken taslağın yargıya ilişkin bölümleriyle ilgili "yargı reformu niteliği taşımadığını" belirtildi:



"Yüksek yargının iktidarın siyasi beklentilerine cevap verecek bir kurum haline getirilmesi çabası kabul edilemez."



'Değişiklik mevcut durumu aratır'



Yargının devletin üç temel erkinden biri olduğunu ifade eden Birden, ''Devletin 3 temel erkinden biri olan yargı erki için önemli bir konuma sahip olan Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nın oluşumuna, görev ve yetkilerine ilişkin yapılan değişiklikler, bu 3 temel erk arasındaki iş bölümünü ve devletin hukuki yapısını etkileyecek niteliktedir'' dedi.



Birden, ''Sadece bugünün değil, gelecek nesillerin hukukunu da etkileyecek söz konusu Anayasa değişikliği hazırlanış yöntemi ve zamanlaması itibarıyla toplumsal uzlaşı ve beklentiler karşılanmamakta, yargı bağımsızlığını mevcut durumdan daha geriye götürmektedir. Paketle ilgili olarak siyasi partilerin kapatılması konusunda yargının dava açma yetkisinin bir komisyona bağlanması kuvvetler ayrılığıyla bağdaşmaz'' diye konuştu.



Cumhurbaşkanı'nın yetkisinin azaltılması gerekirken bunun pekiştirilip geliştirildiğini söyleyen Birden, "HSYK'da Adalet Bakanı ve müsteşara yer verilmeye devam edilmiştir. Düzenlemenin pek çoğu doğru ve isabetli değil" dedi.



Birden bu açıklamayı "kendilerini savunmak ve konumu muhafaza için değil, hukukun üstünlüğünü sağlamak ve yargının siyasallaşmasını engellemek" için yaptıklarını da ifade etti.



Birden, basın mensuplarının, Başkanlar Kurulu üyelerinin toplantıya katılmalarıyla ilgili sorusuna da, "Birlikte ve biriz. Danıştay olarak hep birlikte hareket ediyoruz" yanıtını verdi.

