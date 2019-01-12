'Bird Box challenge' yaparken ölüyordu

T24 Haber Merkezi

ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan 17 yaşındaki bir kız araba kullanırken "Bird Box challenge" yapmak için gözlerini kapadı ve trafik kazası yaptı. Polis kazada kimsenin yaralanmadığını belirtti.

17 yaşındaki kız arabasını kullanırken şapkası ile gözlerini kapattı ve ardından arabasının kontrolünü kaybedip ters yönden gelen bir arabayla çarpıştı.

Bölge polisi sosyal medya üzerinden kaza ile ilgili şöyle bir paylaşımda bulundu:

" Araba kullanırken Bird Box Challenge yapmak... tahmin edilebilir sonuç. Pazartesi günü gözlerini örterek Layton Parkway'de araba kullanan birinin sonucunda bu oldu. Şans eseri kimse yaralanmadı."

Sandra Bullock’un başrolde yer aldığı Bird Box filmindeki karakterler, hikayeye göre görüldükleri takdirde insanların kendilerini öldürmesine neden olan şeytani varlıklara karşı kendilerini korumak için göz bağları takmak ve bir nehirde seyahat etmek zorunda kalıyor. Netflix daha önce 'Bird Box' challenge yapanları "kendilerine zarar vermemeleri" konusunda uyarmıştı.