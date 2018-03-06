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Birçok suçtan yakalama kararı bulunan dolandırıcı çift yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN polisi, hakkında 139 dolandırıcılık suçundan  yakalama kararı bulunan Suat B

06 Mart 2018 23:14

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN polisi, hakkında 139 dolandırıcılık suçundan  yakalama kararı bulunan Suat B. ve 54 suçtan yakalama kararı olan eşi Zeynep B.\'yi Sakarya\'nın Karasu ilçesinde düzenlediği operasyonla yakaladı. Adliyeye sevk edilen Suat B., tutuklanırken eşi Zeynep B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ülke genelinde 100\'den fazla kişiyi bu şekilde dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen Suat B. ile eşi Zeynep B\'yi Sakarya\'nın Karasu ilçesinde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Sosyal paylaşım sitesinde satılık cep telefonu ilanı yayımlayıp ücretlerini aldıktan sonra telefonları teslim etmediği iddia edilen şüphelilerin evinde yapılan aramada ise 1 laptop, 2 tablet, 4 adet cep telefonu, 8 adet sim kart ile sahte ehliyet ele geçirildi. Hakkında 139 dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunan Suat B. ve 54 suçtan yakalama kararı bulunan eşi Zeynep B., Samsun\'a getirilerek ifadeleri alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Suat B., tutuklanırken eşi Zeynep B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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