T24 LogoT24 Logo
Gündem

Birçok suçtan aranan kadın şüpheli yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da yağma, kişiyi hürriyetin yoksun kılma, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma ve oto hırsızlığına karıştığı tespit edilen 29 yaşındaki Kevser Çambel yakalanarak gözaltına alındı

16 Eylül 2017 03:29

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da yağma, kişiyi hürriyetin yoksun kılma, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma ve oto hırsızlığına karıştığı tespit edilen 29 yaşındaki Kevser Çambel yakalanarak gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi\'ne bağlı Güven Timleri tarafından kurulan özel ekip, kent merkezinde çeşitli zamanlarda meydana gelen olaylarla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ve mağdurlarla görüşen polis, şüphelinin poliste suç kaydı bulunan Kevser Çambel olduğunu tespit etti. Yağma, kişiyi hürriyetin yoksun kılma, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma ve oto hırsızlığı olaylarına karışan Çambel, akşam saatlerinde Merkez Selçuklu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Çambel\'in daha önce de karıştığı yağma suçundan da arandığı belirtildi.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen Kevser Çambel sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHAKONYAKevserKonya Emniyet Müdürlüğü AsayişGüven TimleriOlaylarınYağmaMerkez SelçukluKonya EğitimAraştırma HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24