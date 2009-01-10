T24 LogoT24 Logo
Gündem

Birçok kurum ve kavram kirlendi

TBB Başkanı Özok, hukuksuzluk, özensizlik ve usulsüzlükler konusunda çok ciddi kaygılar taşıdıklarını söyledi

10 Ocak 2009 02:00

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Özdemir Özok, ''Ergenekon'' soruşturmasıyla ilgili olarak ''siyasal baskı'' iddialarının yanı sıra hukuksuzluk, özensizlik ve usulsüzlükler konusunda çok ciddi kaygılar taşındığını savundu.   

16. Baro Başkanları Toplantısı'nda konuşan Özok, küresel ekonomik mali krizin Türkiye'de çok ciddi hissedildiğini ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarının Türk ulusunu derinden etkilediğini söyledi.

Yaşanan ulusal ve uluslararası olayların gelecek günlerin daha ağır ve çetin geçeceğinin habercisi olduğunu dile getiren Özok, ağır ve çetin koşulların ancak birlik ve birliktelik anlayışıyla aşılabileceğini ifade etti.

Siyaset başta olmak üzere bir çok kurum ve kavramın ''kirlendiğini'' ileri süren Özok, ''herkesin telefonlarının dinlendiği, işkencenin yeniden yaşam bulduğu, polisin her kesimden insana ölçüsüz güç kullandığı, yargı kararlarının etrafından dolanıldığı, yargıyla ilgili çok önemli yayın ilke ve kurullarına karşın sorumsuz davranışların sürdüğü ve yargının üzerindeki baskının giderek arttığı bir dönemi yaşandığını'' savundu.

Özok, şöyle devam etti:
''Kuşkusuz bu kuralsızlıklar döneminde 'Ergenekon' adıyla yürütülen soruşturmayı ve kovuşturmayı da bu bağlamda ele almanın büyük üzüntüsünü duyuyoruz. Soruşturmanın başlatıldığı günden itibaren ve bir kısım sanıklar için Silivri'de yürütülen kovuşturmalar ve halen kimi zanlılar için sürdürülen soruşturmalar aşamasında çok ciddi kaygı ve endişeler dile getirilmiştir. Biz başından itibaren konunun hukuki boyutu ile ilgilenmekte ve bu yönüyle irdelemekteyiz. Bunun sonucu olarak, zanlı ve sanıkların temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi suçsuzluk ilkesi başta olmak üzere, lekelenmemek hakkı yanında adil yargılanma hakkının korunmasına ve asla yargısız infaz yapılmamasına özen gösterilmesi gerektiğini dillendirmekteyiz. Bu kurallar çerçevesinde hukukun ve dolayısıyla yargının dokunamayacağı hiç kimsenin olamayacağını ilgili ve yetkililere hatırlatmaktayız.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24