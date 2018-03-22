Gazeteci Sezin Öney, dün medyada gerçekleşen gelişmeleri, "basının ölümü" olarak değerlendirdi.

Öney, internet üzerinden yapılan yayınlara RTÜK denetimi gelmesi ve Doğan Medya Grubu'nun Erdoğan Demirören'e satılmasını "Birçok insan Hürriyet’i ölüm ilanları için alıyordu; yarın 'Acı kaybımız' diye, 'Basın’ın ölüm ilanını' verelim bari" diye yorumladı.

Kabul edilen düzenlemeye göre, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıları RTÜK’ten yayın lisansı, bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecileri de yine RTÜK’ten yayın iletim yetkisi alacak.

Dün T24'ün ilk olarak duyurduğu ve dünün en önemli gelişmesi olarak yorumlanan Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu'nun satışı için Erdoğan Demirören'le Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda anlaşmasının yankıları da sürüyor.

Gazeteci Sezin Öney yaşanan iki gelişmeyi kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan değerlendirdi. Öney şu tweet'i paylaştı: