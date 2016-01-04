Birçok ilde okullar tatil edildi

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Ocak Salı günü pek çok il ve ilçede eğitime ara verildi.

Şu ana kadar okulların tatil edildiği iller şöyle:

Bitlis: Bitlis’te kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar yarın için 1 gün süreyle tatil edildi. Bitlis Valililği, bugün için tatil olan okulların yarın da 1 gün süyle tatil edildiğini duyurdu. Kar kalınlığını yaklaşık 1.5 metre olduğu Bitlis’te kar yağışının devam etmesi nediyle merkez ve bağlı köylerinde ilk ve orta derecili okullar yarın için tatil edildiği belirtildi.

Karaman: Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerinde eğitime 5 Ocak Salı ara verildi.

Trabzon: Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Hayrat, Köprübaşı, Of ve Sürmene ilçelerindeki tüm okulların 5 Ocak Salı tatil edildiği belirtildi.

Tokat: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz havanının etkili olduğu belirtildi.

Samsun: Yoğun kar yağışı nedeniyle yarın Samsun'un Alaçam, Yakakent ilçelerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği, Tekkeköy ilçesinde ise taşımalı eğitim gören öğrencilerin 5 Ocak 2015 tarihinde idari izinli sayılacağı bildirildi.

Çankırı: Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde de yarın için eğitime ara verildi. İlçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçe merkezi ve bağlı köylerde eğitime ara verildiği öğrenildi.

Rize: Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar sebebiyle, yarın, Derepazarı, İyidere ,Kalkandere, Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde yarın eğitime ara verildiği anlatıldı.

Mersin: Mersin'in Gülnar ilçesindeki ve Mut'ta da bazı mahallerdeki okullarda eğitime yarın ara verildi.

Bu arada, Mut ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Dağpazarı, Yalnızcabağ, Diştaş, Işıklar ve Göksu mahallelerindeki okullar bir gün tatil edildi.

Kırşehir: Kırşehir'de etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla kent merkezi, Kaman ve Akpınar ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Zonguldak: Zonguldak Valiliği de, kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve iki ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Elazığ: Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Gümüşhane: Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu il merkezi ve ilçelerde yaşanan aşırı soğuklara bağlı olarak buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa ve mağduriyete sebep olmamak için eğitim öğretime yarın bir gün süreyle ara verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

Hakkari: Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, merkez ve bağlı köylerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği belirtildi.

Kahramanmaraş: Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartlarının daha fazla sıkıntıya meydan vermemesi adına kent merkezi ile Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Türkoğlu, ilçelerindeki eğitim kurumlarının bir gün süreyle tatil edildiğini söyledi.

Akkurt, 1 günlük tatil süresinin de uzatılmasının yarınki hava şartlarına bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

Nurhak, Afşin, Göksun, Elbistan, Ekinözü, Pazarcık ve Andırın ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle alınan kararla eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi.

Sivas: Sivas'ın Divriği, Gemerek, Yıldızeli, Altınyayla ve Şarkışla ilçelerinde 1, Hafik ve Zara ilçesinde 2 gün eğitime ara verildi. Aynı günlerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gaziler ile engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.