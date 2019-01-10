Birçok il ve ilçede eğitime kar tatili

Bugün (10 Ocak 2019) Bingöl, Van, Adıyaman, Ağrı, Kars, Şırnak, Bitlis, Siirt (Eruh ve Pervari) ve Mardin (Midyat) de dahil olmakla beraber pek çok il ve ilçede okullar tatil edildi.

Diğer tatil edilen iller ve yapılan açıklamalar şöyle:

Mardin

Mardin'in Midyat ilçesinde aşırı don ve buzlanma nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı kırsal mahallelerdeki bütün okullarda 10 Ocak Perşembe eğitime ara verildi.

Siirt

Siirt'te ise Pervari ve Eruh ilçelerin kar yağışı ve buzlanma nedeniyle her iki ilçe genelindeki tüm okullar tatil edildi.

Bingöl

Bingöl'de aşırı buzlanma ve yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullarda ve Genç ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda 10 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildi. Kamuda görev yapan engelli ve hamile çalışanları da idari izinli sayılacak.

Van

Van'ın Çatak ilçesinde, yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşacak buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Bitlis

Bitlis'in Tatvan, Mutki ve Hizan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde ilk ve orta dereceli okullarda 10 Ocak Perşembe günü eğitim yapılmayacak.

Bu süre zarfında ilçede görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Kars

Kars'ta, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Ordu

Ordu'da kent genelinde etkili olan yağış ve devamında oluşan buzlanma nedeniyle Gölköy, Aybastı, Korgan, Gürgentepe, Kabataş, Çatalpınar, Çaybaşı, Akkuş, Ulubey, Kumru, Mesudiye ve İkizce ilçesindeki okullarda eğitime 10 Ocak Perşembe ara verilecek.

Ayrıca, Ünye ilçesine bağlı Yeşilkent, Yenikent, Fatih Meydan,Tekkiraz, Pelitliyatak, Erenyurt ve İnkur Mahallesi ile Fatsa ilçesinin Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, Demirci ve İslamdağ Mahallesi'nde eğitim yapılmayacak.

Elazığ

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Palu ve Karakoçan ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Karakoçan ilçemizde 17, Palu ilçemizde 20 köydeki taşıma kapsamındaki öğrenciler için 10.01.2019 Perşembe günü kısmi tatil kararı alınmıştır" denildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle perşembe günü okullar 1 gün süreyle tatil edildi.



Kar yağışının ardından meydana gelen buzlanmalar ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Elbistan ilçelerinin tamamında Andırın ilçesinde ise Yeşilova bölgesindeki okullar ve Kastal Ortaokulu haricindeki tüm okullar 10 Ocak perşembe günü 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak.

Niğde

Niğde’de, aşırı buzlanma ve don nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun buzlanma ve don olayı yaşanması dolayısıyla Niğde il genelinde 10 Ocak 2019 Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

Aksaray

Aksaray'da, aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.



Aksaray'da dün gece saatlerinde başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.