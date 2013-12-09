Dünya liderleri Mandela’nın cenaze törenine katılacak

Güney Afrika’dan yapılan açıklamada yaklaşık 60 ülkenin liderinin Nelson Mandela’nın cenazesine katılacağı belirtildi.

ABD Başkanı Barack Obama, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve İngiltere Başbakanı David Cameron Salı günü Soweto'daki futbol stadyumunda düzenlenecek törene katılacak liderler arasında yer alıyor.

Güney Afrika’nın ilk siyah devlet başkanı Mandela Perşembe günü ölmüştü. Salı günü Johannesburg'un eteklerinde bulunan 95 bin kişi kapasiteli FNB stadyumunda resmi tören düzenlenecek.

Stadyumda düzenlenecek törene katılacaklar arasında ülkelerin liderleri kadar farklı alanlardan uluslararası isimler ve ünlüler de yer alacak.

Ban Ki-mun'dan Bono'ya

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Almanya Devlet Başkanı Joachim Gauck, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve İspanya Veliaht Prensi Felipe de katılımcılar yer alıyor.

Üç eski AB lideri George W. Bush, Bill Clinton ve Jimmy Carter de ABD Başkanı Obama ve First Lady Michelle Obama’nın yanında bulunacak.

Brezilya’dan Dilma Rousseff, Filistin lideri Mahmut Abbas ve Hindistan’dan Pranab Mukherjee de katılımcı listesinde.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılıp katılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.