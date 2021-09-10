"Birçoğunuz hala aşı olmayan 80 milyondan bıktınız": Biden'dan, ABD iş gücünün üçte ikisini etkileyen aşı düzenlemesi

Koronavirüs'le mücadele konusunda tekrar halkın güvenini kazanmak isteyen ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık 100 milyon işçiye aşı zorunluluğu getirdi. Bu, ABD'nin iş gücünün yaklaşık üçte ikisi ediyor.

ABD, salgında yazın başında olduğu noktadan geriye gitmeye devam ederken Biden, hala aşı yaptırmayanlara tepki gösterdi.

Biden, "Covid-19 rüzgarını dindirebiliriz ve dindireceğiz. Çok fazla çalışmamız gerekecek ve biraz zaman alacak. Birçoğumuz aşıların güvenli, etkili ve bedava olmasına rağmen hala aşı olmayan 80 milyon Amerikalıdan bıkmış durumdayız" dedi

Biden, başarısı büyük oranda denetim gücüne dayanan 6 aşamalı bir plan açıkladı. Çalışma Bakanlığı tarafından geliştirilen acil durum standardı kapsamında 100'den fazla çalışanı olan tüm işverenler, çalışanlarının aşı yaptırdığından ve haftalık test olduğundan emin olmakla sorumlu olacak.

Karardan yaklaşık 80 milyon özel sektör çalışanı etkilenecek. Düzenlemeye uymayan şirketler de ihlal başına 14 bin dolar cezaya çarptırılacak.

Biden, "Basit tabiriyle aşılı çalışanları aşısız iş arkadaşlarından koruyacağız. ABD iş gücündeki aşılanma oranını artırarak Covid-19 yayılımını azaltacağız" ifadelerini kullandı.

Yine karara göre sağlık sektöründe çalışıp sektörle ilgili yardımlardan faydalanan herkes de aşı yaptırmak zorunda olacak. Bu kararla 17 milyon kişi daha düzenleme kapsamına alındı.

Biden, "Toplamda bu plan yaklaşık 100 milyon ABD'liyi etkileyecek. İş gücünün üçte ikisini" diye konuştu.