Birbirini tanımayan 6 kişinin konuşma sırrı

Karargah Evleri soruşturmasında, gözaltına alınan 6 kişinin birbirini tanımadığı halde telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıkmıştı. Bilirkişiye göre bu görüşmelerin sırrı internet üzerinden indirilen bir program...



’Karargah Evleri’ soruşturmasında Şubat ayında yapılan operasyonda gözaltına alınan aralarında İP Genel Başkan Vekili Bedri Gültekin’in de bulunduğu 6 kişi arasında telefon görüşmeleri tespit edilmesine rağmen, birbirlerini tanımadıkları belirlenince serbest bırakılmıştı. İmam, ev hanımı, müstahdem gibi meslekleri olan şüphelilerin, “İbrahim Arslan” adına kayıtlı aynı numaradan aranıp nasıl olup da birbirlerini tanımadıkları anlaşılamamıştı.



Askeri Savcılığın bu konuyu bilirkişilere sorduğu ortaya çıktı. Bilirkişiler bu görüşmelerle ilgili önemli bir iddiayı savcılara test ettirdi. Bilirkişiler arasında İşçi Partisi üyesi Sami Toprak da vardı. VATAN’a konuşan Toprak’ın verdiği bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Askeri Başsavcısı Ahmet Zeki Üçok ve Askeri Savcı Mehmet Çelik huzurunda, bilirkişiler tarafından “www. lowratevoip.com” adlı internet sitesinden bir program indirilerek iki cep telefonu ve bir sabit telefon arasında bu program yardımıyla konuşma yapılabildiği birçok deneme ile gösterilip, tutanak düzenlendi.



Sistem nasıl işliyor?



Toprak, sistemin işleyişini de şöyle anlattı: “Telefon konuşmalarında ’alt operatör’ olarak görev yapan bu sitelerden kontör satın alınarak üye olunmasının ardından arayan numara ve aranacak numara sayfaya yazılıyor. ’Ara’ komutu verildiğinde önce arayanın ardından da aranan numaranın telefonu çalıyor ve görüşme gerçekleşiyor. Her iki taraf da birbirlerini tanımadığından karşılıklı olarak kim olduklarını veya nereyi aradıklarını sormaları da 10-20 saniye arasında bir zaman alıyor. Aslında birbirlerini tanımayan iki kişi ise sanki görüşme yapmış gibi kayıtlarda yer alabiliyor.” Telefon kayıtlarında arama görünüyor, ancak faturalarda ücreti yer almıyor.





Milyonlarca kullanıcısı var



Dünyada milyonlarca insan tarafından kullanılan IP Phone (Internet Phone) sistemi, internet üzerinden telefon ile görüşme anlamına geliyor. Kullanıcılar, belli bir ücret vererek, IP Phone hizmeti veren internet sitelerine üye oluyor. Bu sistem için evlerde veya iş yerlerindeki telefon makinelerinin değişmesine gerek olmuyor. Bu makineler, küçük bir adaptör yardımı ile IP Phone’a dönüştürülebiliyor. Bir kişi diğerini aramak istediğinde, sitedeki forma, kendi numarasını ve aranacak telefonun numarasını yazıyor. Site de “ara operatör” işlemi görerek, bu iki kişiyi birbirine bağlıyor.





