-BİRBİRİNE SARILMIŞ BABA-KIZ CESEDİ İSTANBUL (A.A) - 27.09.2010 - Tuzla sahilinde, birbirlerine sarılmış ve elleri iple bağlanmış halde bir baba ile kızının cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Postane Mahallesi Levent Belde Sitesi sahilinde denizde birbirlerine sarılı iki kişinin cesedini gören balıkçılar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, denizdeki cesetlerin çıkarılması için itfaiye ve deniz polisinden yardım istedi. Deniz polisinin çalışmaları sonucunda iki ceset karaya çıkarıldı. Polise, kızı ve boşandığı eşinin kayıp olduğu yönünde dün müracaatta bulunan Pınar Yakar, ekipler tarafından olay yerine çağrıldı. Pınar Yakar, ellerinden birbirine iple, ayaklarında da kaldırım taşı bağlı halde bulunan cesetlerin eski eşi Şerif Kızılkan (30) ile 5 yaşındaki kızı Rojin Kızılkan'a ait olduğunu teşhis etti. Teşhis sırasında fenalaşan Yakar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Tuzla Polis Merkezine götürüldü. Baba ile kızının cesetleri de Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesetlerin daha sonra Adli Tıp Kurumu Morguna gönderileceği bildirildi. Polis yetkilileri, olayın çok yönlü soruşturulduğunu belirtti. -ROJİN, BUGÜN ANAOKULUNA BAŞLAYACAKTI- Bingöl'de evlendikten sonra İstanbul'a taşınan Şerif ve Pınar Kızılkan'ın, 2 yıl önce şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşandıkları, kızları Rojin'in velayetinin de anne Pınar Yakar'a verildiği öğrenildi. Rojin'in dün görüş günü olmamasına rağmen babası Şerif Kızılkan tarafından üç saatliğine alındığı ve kızının anaokuluna gideceğini bilmesine rağmen babası tarafından geri getirilmemesi üzerine anne Pınar Yakar'ın polise başvurduğu belirtildi. Dün de beri baba kızı arayan polis ekiplerinin Şerif Kızılkan'ın Tuzla'daki evine gittiği, ancak kimseyi bulamadığı, cep telefonunun da kapalı olduğu kaydedildi.