Sosyal medyada son günlerde birçok kişi tarafından yapılan ve dünya çapında bir akıma dönüşen, hareket hâlindeki arabadan inip dans etme akımı, 'Do the shiggy' Türkiye'de de popüler hâle geldi. Oyuncu Hülya Avşar'ın da katıldığı akıma Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu tepki gösterdi. Babaoğlu, "virüs" olarak nitelediği sosyal medya akımları için, "Birbirinden saçma trendler üreten sosyal medya çobanlarının koyunlarıyız" dedi.

Avşar da giden arabadan inerek dans edip daha sonra hızlanan arabanın peşinden koşarken çekilmiş videosunu sosyal medya hesabından yayınlamış, video kısa sürede en çok izlenenler arasına girmişti. Tepkilere yol açan bu paylaşım nedeniyle trafikte tehlikeye yol açan Avşar'a inceleme başlatılmıştı.

Babaoğlu, köşesine taşıdığı olay ile ilgili olarak "Hayır! Tatlı değilsiniz, hiç hoş grörünmüyor!" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

Garip biçimde itici! Nedense estetikten, hoşluktan, şirinlikten uzak bir sosyal medyamodası...

Ama işe bakın ki, ne yapılıyorsa, izleyenlere hoş görünmek için yapılıyor...

Olay şu...

Arabanın kapısını açıyorlar ve araç yavaş yavaş giderken caddede dans etmeye, horon tepmeye, halay çekmeye başlıyorlar. (Dans dans değil, horon horon değil, halay halay değil ve kimse "görsel iticiliğin" farkında değil.)

Bütün bunların videosunu da Facebook'a, Twitter'a, Instagram'a koydun mu, işlem tamam!

Sonra gelsin, narsisistik haz arayışının iç gıdıklayan tatmini...

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Korkunç bir bulaşıcı hastalık gibi hızla yayılıyor bu moda; her gün yeni videolar düşüyor önümüze.

Zaten Hülya Avşar da böyle bir video çekmişse, bu "virüs"ün bir iki haftada sönüp ölmesini beklemek saflık olur.

Birbirinden saçma trendler üreten sosyal medya çobanlarının koyunlarıyız. Net!

Sosyal medyada göre göre evine hayvan dolduran sonra da "ben bunları sevmiyorum, ne yapacağım şimdi?" diye ağlayanları bile gördüm.

Ama püf noktası şurası...

Modaya uyup kendimizi sosyal medyada ortaya atınca "sıradışı" olduğumuzu, öne çıktığımızı, kimlik kazandığımızı, hatta sevildiğimizi sanıyoruz.

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Peki nasıl oluyor da sosyal medya trendlerine böyle çarçabuk kapılınıyor?

En kritik nokta şu...

İlgisizlik havuzunda bir gram ilgi, şefkat, sevgi için çırpınan modern insana ilaç gibi geldi sosyal medya.

Sözünü ettiğim videoların altına yorumlar geliyor; "harikasın, çok tatlısın" diye yazıyorlar; "ne güzel bir delisin" diye övüyorlar...

Toplumsal onay her toplumda temel önemdedir; bunu talep etmek anlaşılır.

İyi de başkalarından önce kendimizin neyin hoş, neyin güzel, neyin doğru olduğuna dairtemel bir kavrayışımız olmalı.

İşte o nokta problemli...

Çoktandır tam orada zemin kaygan, görüş bulanık, hava kararsız.