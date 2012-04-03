Birand'ın 12 Eylül uyarısı: Sadece askerler yok kendimizi aldatmayalım!

Kenan Even ve Tahsin Şahinkaya'nın yargılanmasıyla gündemde geniş yer bulan 12 Eylül darbesi M. Ali Birand'ın da gündemindeydi. Kanal D anchormani, 12 Eylül davasını yorumladığı bültende "kendi kendimizi kandırmayalım askerler dışında da sorumlular var" dedi.

Kenan Evren gibi bir ismin yargılanmasının sembolik öneminde dikkat çeken Birand yine de bu davanın yeterli olamayacağını söyledi. Her şeyin iki kişinin suçu olamayacağını belirten Birand "Kendi kendimizi kandırmayalım. 12 Eylül'ü tek başına askerler yapmadılar" dedi:

"Bu sembol bir davadır. Artık bundan sonra iktidara müdahale eden herkes aradan 40 yıl da geçse bir gün kapılarının çalınacağını bilecek. Aslında 12 Eylül'ü tek başına askerler yapmadılar. Hiç birbirimizi aldatmayalım. İş adamından medyasına, ABD'sinden Avrupa'sına kadar herkesin bir katkısı vardır bu davada. 12 Eylül Türkiye'yi çelikten bir ceketin içine sokmuştur. Ama ne kadar gariptir ki Türkiye bu çelikten ceketin içinden çıkmak için son günlere kadar hiç bir şey yapmadı..."