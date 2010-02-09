Birand: Emine Erdoğan'ı bizim diplomatlar istemedi

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CHP lideri Deniz Baykal'ın, Başbakan Erdoğan'ın 2004 yılında gerçekleştirdiği Fransa ziyaretiyle ilgili ortaya attığı "dönemin Fransa Devlet Başkanı Nicolas Sarkozy'nin Emine Erdoğan'ın ziyarette bulunmamasını münasip bir dille söyledi" iddiasıyla ilgili olarak gazeteci Mehmet Ali Birand, Kanal D Haber'de açıklamalarda bulundu.Birand, Baykal'ın iddiasında söylediği gibi dönemin Fransa Cumhurbaşkanı'nın Nicolas Sarkozy değil Jacque Chirac olduğunu söyledi. Fransa'nın böyle bir talepte bulunmadığını aksine Türk diplomatik çevrelerinde, Fransa'da o dönem türban ve burka tartışmasının gündemde olması nedeniyle Türkiye'nin AB süreciyle Erdoğan'ın ilk resmi ziyaretinin "türban" gölgesinde kalmamasının konuşulduğunu söyledi.Birand, Kanal D Haber'de konuya ilişkin yorumunda, "Deniz Baykal'ın sözünü ettiği olayın içinde yaşadım. İlk defa İsmet Berkan Radikal’de de açıkça yazmıştı" dedi ve şöyle devam etti:"Olay 2004 yılında geçti.Başbakan OECD'nin Dönem Başkanı olarak Paris'e gidip, kısa da olsa resmi bir gezi yapacaktı.Devlet Başkanı, Baykal'ın dediği gibi Sarkozy değil, Chirac idi. Fransızlar değil, bizim diplomatik çevrelerimizden şu söylendi: Fransa’da da türban ve burka tartışılıyor. Üstelik Türkiye’nin AB'ye adaylığı geliyor. Emine Hanım gelirse, bu tartışmalar yön değiştirebilir ve ilk resmi ziyaret türban gölgesinde kalır...Doğruyu söyleyelim, Fransa "Emine Hanım gelmesin" demedi. Üstelik, resmi ziyaretlerde Fransız protokolü türbanlı veya çarşaflı dahi olsa hiç umursamaz. Öyle olsaydı, sonraki ziyaretlerde Sarkozy Emine Hanım’ın elini sıkmaz, Cumhurbaşkanı Gül'ün eşinin elini öpmezdi."Grup toplantısında iddiaları ortaya atan Baykal'a, akşam saatlerinde Başbakanlık'tan konuyla ilgili yalanlama ve Baykal'a sert bir cevap gelirken, gazeteci Mehmet Ali Birand da Başbakanlık'ı 'yalanlar' nitelikte bir açıklama yapmış oldu.