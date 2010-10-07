-BİRAND "MAĞDUR" SIFATIYLA İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 07.10.2010 - Gazeteci Mehmet Ali Birand, ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın bürosunda ele geçirilen ses kayıtlarına ilişkin olarak ''mağdur'' sıfatıyla ifade verdi. Hakim ve savcıların kullandığı kapıdan Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine giren Birand, burada ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kadir Altınışık'a ifade verdi. Birand, adliyeden çıkarken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hanefi Avcı'nın bürosunda kendisiyle ilgili bazı telefon görüşmelerinin kayıtlarının bulunduğunu belirterek, ''Yani önemli şeyler değil ama o nedir, bu nedir diye sordu. Şikayetçi olmadım. Beni mağdur diye çağırdılar'' dedi. Gazetecilerin ''Gizli, yasa dışı kayıt mı?'' diye sorduğu Birand, sadece büroda buldukları kayıtlar ve başka biriyle konuşmalarının olduğunu söyledi. Ses kayıtlarının içeriğiyle ilgili soruya ''İçeriği bende kalsın'' diyen Birand, ''Kiminle görüşmeleriniz var?'' sorusuna da ''Bir gazeteci kiminle konuşursa onlarla... Olsa şikayetçi olurdum'' cevabını verdi. Mehmet Ali Birand, bir basın mensubunun ''Neden şikayetçi olmadınız?'' sorusuna ise ''Niye şikayetçi olayım? Benim orada, burada şey yaptığım ve o besbelli ki emniyet dinlemiş'' karşılığını verdi. Birand, Hanefi Avcı'yla ilgili olarak da ''Benim tanıdığım Hanefi Avcı farklı bir insandı bugün şey yapıldığının dışında. Hanefi Avcı, bana daima sevecen davranmış bir insandır. Hiçbir kötülüğü hiçbir zaman olmadı. Onu farklı görüyorum. Onun için bu işin pek böyle içinde, pek bir şey yapmak istemiyorum'' dedi.