Birand: 28 Şubat'a Rıdvan'la başladım, ama bu benim malımdır, imzamı atarım

T24 - Rıdvan Akar'ın "Son Darbe: 28 Şubat" belgeseli üzerinden emeğe değer vermemekle eleştirdiği Mehmet Ali Birand, belgesele Rıdvan Akar'la başladıklarını belirterek, "Ama bu benim malımdır, ben imzamı atarım" diye yanıt verdi.

TV8'de Cengiz Semercioğlu ve Sema Eren'in sunduğu "Böyle Bir Şey Var mı?" programına konuk olan Mehmet Ali Birand, Rıdvan Akar'ın kendisine yönelik eleştirilerine de yanıt verdi.

Mehmet Ali Birand'ın yaptığı açıklama şöyle:

"O küçücük bir olay ama söyleyim. Rıdvan Akar'la beraber başladım. Ben her yaptığım belgeseli, başında ben olmak üzere bir ekibe bırakırım. Bundan öncekileri de, Demirkırat'ı da, 12 Mart'ı da, 12 Eylül'ü de, Can Dündar'larla beraber yaptım.

Daima bir ekibe bırakırım ve o benim denetimim içinde yapılır belgesel. Rıdvan Akar, 32. Gün ekibinde o zaten. Bu sefer de 32. Gün ekibine bıraktım. Gayet güzel bir çalışma yaptılar. Zaten bizim ekibimiz de çok iyidir. Sonra süresi uzadı. Çeşitli nedenlerle para bitti uzadı, bilmem ne oldu uzadı. Arkasında benle beraber çalışan, ki bu insanlar benim çalışanlarımdı. Yani maaş alan insanlardı. Normal olan yapmaları gereken şeylerdi.

Sonra bir bölümü ayrıldı. Rıdvan da CNN'e geçti, son derece bambaşka bir konudan dolayı, Rıdvan "ben sizle artık çalışamayacağım" dedi. Hörmet ederim, anlaşamadı benle. Ayrıldı. 32. Günü ve bütün projeyi bıraktı. Proje yarıya gelmişti. Onun üzerine ben de CNN'e dedim ki "sizin elemanlarınızla yeni bir ekip kurup götüreyim" dedim. "Çok memnun oluruz" dediler.

Onların elemanlarından bir ekip kurdum. Daha önce yapılmış olan söyleşileri de bunun içine kattım. Gayet tabi o söyleşiler benim söyleşilerim. Benim yaptırdığım söyleşiler. Bütün metinler yeni baştan yazıldı, yeniden planlama yapıldı ve belgesel bitti. Bunda ne problem var onu bilmiyorum. Yani neyin kavgası onu çıkaramıyorum. Yarısından öbür tarafını tamamlayanların emeği nerede? Oraya kimin isminin konacağı bana aittir. Ben belgeseli bitirenlerin isimlerini koyarım daima. Yarıda bırakanların değil. Belgesel o kadar reyting yapıyor ki... Bir mal iyi olduğu zaman hemen sahibi çıkar. İşte ben yazmıştım da ben etmiştim de yani... Kardeşim bu benim malımdır, ben imzamı atarım. Battığı takdirde de ben faturasını öderim. Hayatta beni her şeyle suçlayabilirsiniz, ama beraber çalıştığım insanların önünü açmamak, onlara değer vermemekle suçlayamazsınız. Baktığınız zaman çıkıyor."