'Bırakın' talimatı Çiçek'ten

T24 - İsmailağa ve Fethullah Gülen cemaatlerine yönelik inceleme sürdürürken, hakkında Adalet Bakanlığı’nca soruşturma başlatılan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in gözaltına alınan cemaat üyelerinin serbest bırakılmasını istediğini söyledi. Cihaner, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) verdiği savunmasında, Çiçek’in bu isteğini, “cezaevlerinin doluluğunu ve seçimler öncesi kendilerini siyaseten çok zorda bırakacak olması”nı gerekçe gösterdiğini anlattı.



Cumhuriyet gazetesinden İlhan Taşçı'nın haberine göre 2 Kasım 2007’de İsmailağa cemaatine yönelik başlattığı operasyonların ardından Adalet Bakanlığı’nın hakkında soruşturma başlattığı Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in 14 Aralık’ta HSYK’ye sunduğu savunmasında, operasyonun perde arkasında Ankara-Erzincan hattında yaşananlara ayrıntılarıyla yer verdi. 23 Şubat 2009 tarihinde soruşturma kapsamında ilk operasyonu gerçekleştiren Cihaner, cemaatten 9 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Şüpheliler gözaltında iken, Çiçek’in kendisini telefonla aradığını vurguladı. Cihaner savunmasında, Çiçek ile aralarında geçen telefon görüşmesinin içeriğini şöyle anlattı: “Şüpheliler gözaltında iken sekreterim, Devlet Bakanı Cemil Çiçek’in görüşmek istediğini söyleyerek telefonu bağladı. Cemil Çiçek özetle, ‘cezanın alt ve üst sınırını, cezaevlerinin doluluğunu ve genel seçimler öncesi kendilerini siyaseten çok zorda bırakacağını’ söyleyerek gözaltındaki şüphelileri salıvermemi istedi. Ben yasal gereğini yapacağımı söyleyerek konuşmayı sonlandırdım ve sorguya sevk ettiğim 9 kişi tutuklandı. Sekreterime söz konusu konuşmanın tarih ve saatini not alması talimatını verip bir tutanak tuttum.”



Cihaner, Çiçek ile aralarında geçen konuşmaya ilişkin tutanağın bir örneğini de HSYK’ye savunmasına ek olarak sundu.



Cihaner, Erzurum Özel Yetkili Savcılığı’nın İsmailağa cemaatine yönelik kendisinden önce baskın yaparak şüphelileri salıverdiğini savundu.