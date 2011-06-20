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Dünya

‘Bırakalım Yunanistan iflas etsin’

Londra Belediye Başkanı, Atina’nın iflas etmesine izin verilmesi ve Euro bölgesinden ayrılması gerektiğini savundu.

20 Haziran 2011 03:00

T24 - Londra Belediye Başkanı, Atina’nın iflas etmesine izin verilmesi ve Euro bölgesinden ayrılması gerektiğini savundu. 

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Londra'nın muhafazakar partili Belediye Başkanı Boris Johnson’un Yunanistan’da süren mali krizle ilgili önerisini manşetine taşıdı.

Johnson, makalesinde İngiltere'nin Yunanistan'a verilecek ikinci bir kurtarma paketine katkıda bulunmayı reddetmesi gerektiğini savundu. Johnson'a göre Yunanistan'ın borçlarını zamanında ödeyemez hale gelip Euro'dan ayrılmasına izin verilmeli.

Londra Belediye Başkanı, Avrupa para birimi Euro'nun mevcut sorunlarının mali krizi daha da alevlendirdiğini savundu.


‘Ne kadar çabuk o kadar iyi'

Johnson yazısında şu görüşü savundu:

"Avrupa hükümetleri yıllardır üye bir ülkenin Euro'yu terketmesinin bir çılgınlık olduğunu söyleyegeldiler. Ama bu kaçınılmaz gibi görünüyor ve ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Yunanistan, yeni bir drahmiyle yepyeni bir ekonomik kimlik kazanacaktır."



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