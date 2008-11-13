Bırakacak mı?



Arjantin Milli Takım teknik direktörü olmasının üstünden sadece 8 gün geçen Diego Armando Maradona istifanın eşiğine geldi.



AFA Başkanı Julio Grondana'nın, istediği yardımcılarla çalışmasına vize vermemesi efsane futbolcuyu istifaya sürüklüyor.



Maradona, Oscar Ruggeri'nin yardımcısı olması isteğinde ısrar ederken Gronda'nın, Ruggeri hakkında "Suratı hoşuma gitmiyor" açıklaması ipleri iyice gerdi.



19 Kasım'da İskoçya karşısında oynanacak dostluk maçına kadar süre isteyen Grondona'yı sert bir şekilde reddeden yıldız futbolcuya en büyük destek danışmanı Carlos Bilardo'dan geldi. Bilardo yaptığı açıklamada, bir teknik direktörün yardımcılarını seçme hakkı olduğunu, AFA Başkanı'nın inadından vazgeçmesi gerektiğini belirterek, her şeye rağmen Maradona'nın istifa edeceğini zannetmediğini söyledi.



