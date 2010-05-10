Bırak ben kardeşim, yalan dolan şeyler

Bu bir şaka mı :)))





Fethullah Gülen'e en yakın isimlerden olan eski Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı ve cemaatin yayın organlarından Zaman gazetesinin yazarı Hüseyin Gülerce, Baykal'ın “Pensilvanya'dan gelen mesajlara inandığını” açıklamasını beklemediğini, ancak çok sevindiğini söyledi. Gülen'in ABD'den Baykal'ı aradığını tahmin ettiğini, aksinin mümkün görünmediğini belirten Gülerce CNN Türk'te soruları yanıtlarken şunları söyledi:

“Sayın Baykal bir yiğitlik yaptı, toplumsal barış adına çok önemli bir açıklama yaptı. Bundan sonra da etkileri olacaktır. Türkiyede siyaset bir kan davasına döndü. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Başbakanı'nı vatan hainliğiyle suçluyorlar. Sayın Bahçeli'nin, Sayın Baykal'ın sözlerini hatırlıyorum. Buna bir son vermek lazım. Bunu yapabiliriz. Sayın Baykal son olayda hükümeti adres göstermiş, düşünün şimdi köyleri kasabaları. Bunun için hükümetin çok hızlı hareket etmesi, komployu ortaya çıkarması lazım. Benim tahminim Sayın Baykal ile Sayın Gülen'in arasında bir telefon konuşması geçtiği. Çünkü Sayın Gülen adına bir kişi Sayın Baykal'la görüşemez, bu Sayın Gülen'in nezaketine aykırı.”





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'Zaten Gülen ve Baykal görüşüyordu'

Baykal ile Gülen arasında daha önce de diyalog bulunduğunu belirten Gülerce şöyle devam etti:

“Zaten iki sene öncesine kadar görüşüyorlardı, Sayın Gülen genel merkezde de kendisini ziyaret etmişti. Bu olayda kendisinin aradığını sanıyorum Sayın Baykal'ı. Biz zaten Sayın Gülen'i Hocaefendi diye sevip sayıyoruz. Şimdi daha da sevdim her ikisini de. Sayın Baykal'ıhn toplumsal barış adına tarihi bir mesaj verdiğini düşünüyorum.”





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Baykal'ın istifa açıklamasının tam metni







Gülerce, “Baykal'ın açıklamasına şaşırdınız mı” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Şaşırmaktan ziyade çok sevindim. Beklemiyordum doğrusu, çünkü kendisine yakın isimler ve bazı köşe yazarları tahrikler yaptılar bana göre. Sayın Baykal'ın bunları elinin tersiyle itmesi ve böyle bir görüş dile getirmesi beni şaşırtmadı. Ben Mehtap TV'de Sayın Baykal'la ilgili Kutlu Doğum Haftası konuşmasının çok önemli olduğunu söyledim. Antalya'da bayram namazına gitmesi beni çok sevindiriyor... Hem de böyle bir günde Sayın Baykal'ın bunu söylemesinin bir yiğitlik, bir dürüstlük olduğunu düşünüyorum. Çok sevindim...”

