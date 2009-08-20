Bira içmeye sopalı ceza

Müslümanların içki içmesinin yasaklandığı Malezya’da ilk kez bir kadın, bira içtiği gerekçesiyle kamçı cezasına çarptırıldı.
24 Ağustos’ta hapse atıldıktan bir hafta sonra cezası infaz edilecek
olan manken Shukarno, “Hiç korkmuyorum. Müslümanlara gözdağı vermek
istiyorlar ama başaramayacaklar. Cezadan da kaçmayacağım” diye konuştu.
Malezya’da ilk kez bir kadın bambu sopayla cezalandırılacak.
32 yaşındaki Müslüman model Kartika Sari Dewi Shukarno, bira içtiği için 6 sopa cezasına çarptırılmıştı.
Modelin
cezası, gelecek hafta infaz edilecek. Ayrıca 1.400 dolar da para
cezasına çarptırılan Shukarno, Pahang eyaletindeki bir otelin gece
kulübünde bira içerken yakalanmıştı. AFP’ye konuşan 2 çocuk annesi
model, “Aslında Singapur’un Preak bölgesinde oturuyorum. Ama ben
hakkımda tutuklama emri de çıkaran mahkemenin verdiği cezayı çekeceğim.
Korkmuyorum” dedi.
Hayata devam
Malezya’da sadece Müslümanlar’ın içki içmesi yasak. Kartika’nın
avukatı Mohamad Zuki Che Muhamad Ghani, müvekkilinin 24 Ağustos’ta
hapse atıldıktan bir hafta sonra kamçılanacağını açıkladı. Ghani,
“Ayrıntılı bir muayene yapıp, cezaya ‘uygun olup olmadığına’ bakılacak”
dedi.
Kadına özel sopa
Davaya bakan savcı Saiful Idham Sahimi, “Bu iyi bir ceza. Tamamen
İslami kanunlara uygun. Amacı cezalandırmak değil eğitmek” dedi.
İnfazda kadınlara daha az can yakan bambu sopalar kullanılıyor. 28
milyonluk Malezya’da nüfusun 3’te 2’si Müslüman. İçki içmeye verilen
cezalar, 3 yıl hapse kadar varabiliyor. Müslüman olmayanlar da tecavüz
gibi suçlarda kırbaçla cezalandırılıyor.