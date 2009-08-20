Bira içmeye sopalı ceza

Müslümanların içki içmesinin yasaklandığı Malezya’da ilk kez bir kadın, bira içtiği gerekçesiyle kamçı cezasına çarptırıldı.



24 Ağustos’ta hapse atıldıktan bir hafta sonra cezası infaz edilecek olan manken Shukarno, “Hiç korkmuyorum. Müslümanlara gözdağı vermek istiyorlar ama başaramayacaklar. Cezadan da kaçmayacağım” diye konuştu.

Malezya’da ilk kez bir kadın bambu sopayla cezalandırılacak.



32 yaşındaki Müslüman model Kartika Sari Dewi Shukarno, bira içtiği için 6 sopa cezasına çarptırılmıştı.



Modelin cezası, gelecek hafta infaz edilecek. Ayrıca 1.400 dolar da para cezasına çarptırılan Shukarno, Pahang eyaletindeki bir otelin gece kulübünde bira içerken yakalanmıştı. AFP’ye konuşan 2 çocuk annesi model, “Aslında Singapur’un Preak bölgesinde oturuyorum. Ama ben hakkımda tutuklama emri de çıkaran mahkemenin verdiği cezayı çekeceğim. Korkmuyorum” dedi.

Hayata devam

Malezya’da sadece Müslümanlar’ın içki içmesi yasak. Kartika’nın avukatı Mohamad Zuki Che Muhamad Ghani, müvekkilinin 24 Ağustos’ta hapse atıldıktan bir hafta sonra kamçılanacağını açıkladı. Ghani, “Ayrıntılı bir muayene yapıp, cezaya ‘uygun olup olmadığına’ bakılacak” dedi.

Kadına özel sopa

Davaya bakan savcı Saiful Idham Sahimi, “Bu iyi bir ceza. Tamamen İslami kanunlara uygun. Amacı cezalandırmak değil eğitmek” dedi. İnfazda kadınlara daha az can yakan bambu sopalar kullanılıyor. 28 milyonluk Malezya’da nüfusun 3’te 2’si Müslüman. İçki içmeye verilen cezalar, 3 yıl hapse kadar varabiliyor. Müslüman olmayanlar da tecavüz gibi suçlarda kırbaçla cezalandırılıyor.