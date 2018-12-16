Bira fiyatları son 9 senede ne kadar arttı?

Alkollü içeceklerden alınan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) düzenli olarak artırıldığı Türkiye’de, içki içmeye devam edenlerin büyük bir kısmının gündemini fiyatlar oluşturuyor.

Yurt dışına tatile gidenlerin sohbetlerinin büyük kısmını ‘İçkiyi ne kadar da ucuza içtikleri’ oluştururken, yurt içinde ise fiyatlar sürekli artıyor.

Veri Kaynağı'nın TÜİK verilerinden yola çıkarak hazırladığı grafiğe göre, 2009’da ortalam bira fiyatı 2 lira civarındaydı. 2015'te 5 liranın üzerine çıkan bira fiyatı, 2018'in sonuna geldiğimiz bugünlerde ise 10 lirayı zorluyor.

Veri Kaynağı, 2009'dan bu yana ortalama bira fiyatlarının ne kadar arttığını şu şekilde grafiğe döktü…