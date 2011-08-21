T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bira festivali kana bulandı BELGRAD (A.A)

21 Ağustos 2011 14:51

-Bira festivali kana bulandı BELGRAD (A.A) - 21.08.2011 - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 2003 yılından bu yana düzenlenen Bira Festivali olaylı başladı. Bıçaklı bir saldırgan 10 kişiyi yaraladı. Güneydoğu Avrupa'nın en büyük bira festivali olarak gösterilen ve 5 gün sürecek etkinliğin gece düzenlenen açılışına Avrupa ülkelerinden ve Sırbistan'dan binlerce kişi katıldı. Yaklaşık 80 bira çeşidinin ziyaretçilere sunulduğu festivalde, müzik gruplarınca konserler veriliyor. Festivalin açılışının ardından aşırı alkollü gençler arasında çıkan kavgada bıçaklı bir saldırgan, 10 kişiyi yaraladı. Polis yetkilileri, yaralananlardan üçünün durumunun ağır olduğunu ve saldırganın yakalanmasına çalışıldığını kaydetti. Sırp basını da gece boyunca çıkan kavgalarda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24