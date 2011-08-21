-Bira festivali kana bulandı BELGRAD (A.A) - 21.08.2011 - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 2003 yılından bu yana düzenlenen Bira Festivali olaylı başladı. Bıçaklı bir saldırgan 10 kişiyi yaraladı. Güneydoğu Avrupa'nın en büyük bira festivali olarak gösterilen ve 5 gün sürecek etkinliğin gece düzenlenen açılışına Avrupa ülkelerinden ve Sırbistan'dan binlerce kişi katıldı. Yaklaşık 80 bira çeşidinin ziyaretçilere sunulduğu festivalde, müzik gruplarınca konserler veriliyor. Festivalin açılışının ardından aşırı alkollü gençler arasında çıkan kavgada bıçaklı bir saldırgan, 10 kişiyi yaraladı. Polis yetkilileri, yaralananlardan üçünün durumunun ağır olduğunu ve saldırganın yakalanmasına çalışıldığını kaydetti. Sırp basını da gece boyunca çıkan kavgalarda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.