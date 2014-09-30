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Dünya

Bira boru hattı inşa ediliyor

Belçika'nın Brugge kentinde bira taşıyan kamyonların trafikte yarattığı karışıklığı ortadan kaldırmak için bira tüneli inşa ediliyor

30 Eylül 2014 13:19

Belçika’nın Brugge kentinde bira taşıyan kamyonların trafikte yarattığı karışıklığı engellemek için bira boru hattı inşa edilecek. De Halve Maan adlı bira fabrikasını şişeleme fabrikasına bağlayacak olan tünel üç kilometre uzunluğunda olacak. 

Radikal’de yer alan habere göre, saatte 6 bin litre bira pompalayacak tünel sayesinde yaklaşık 500 kamyon trafiğe çıkmayacak. Boru sayesinde bira 15 dakikada fabrikaya ulaşacak. De Halve Maan adlı bira şirketi yaklaşık 500 yıldır aynı fabrikada bira üretiyor. Firma bu geleneği sürdürmek istedikleri için tüneli inşa ettiklerini açıkladı.

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