Bir zamanların efsane takımı Deportivo, düşme hattına demir attı

İspanya La Liga 26. hafta karşılaşmasında Getafe, sahasında ağırladığı Emre Çolak'ın takımı Deportivo La Coruna'yı 3-0 mağlup etti.
Milli yıldızımız Emre Çolak'ın forma giymediği maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Angel Rodriguez, 44. dakikada Eneko Boveda kendi kalesine ve 82. dakikada Jorge Molina kaydetti.
Getafe sahasında aldığı galibiyetle 26. haftayı 36 puanla kapatırken, Deportivo La Coruna 18 puanda kaldı.
Özellikle 2000-01 sezonu kadrosuyla hatırlanan Roy Makaay'lı, Tristan'lı kadrosuyla gönüllere taht kuran "El Turco", eski günlerini mumla arıyor.