Bir zamanlar para basan Porto'nun kaderi değişti

Futbolcu satışlarından milyonlarca Euro kazanan Portekiz devi Porto'da kulübün toplam zararı 80 milyon Euro'ya ulaştı. UEFA'nın FFP uygulaması gereğince ceza vermesi bekleniyor.
Porto'da yıllık oyuncu maaşları 40 milyon Euro'dan 75 milyon Euro'ya yükselirken, kulübün toplam zararının ise 80 milyon Euro'ya ulaştığı belirtildi. Portekiz devinin gelir-gider dengesinde bir değişiklik olmaması halinde, UEFA'nın Finansal Fair-Play (FFP) uygulaması gereği Porto'yu cezalandırması bekleniyor.
Futbolcu satışından milyonlarca Euro kazandı
2004 yılında Şampiyonlar Ligi'ni havaya kaldıran Portekiz kulübü pek çok futbolcusunu milyonlarca Euro'ya satmıştı.
Bu oyunculardan bazıları şöyle:
Carhalvo (Chelsea) 30 milyon
Paulo Ferreira (Chelsea) 20 milyon
Deco (Barcelona) 21 milyon
Anderson (M.United) 31 Milyon
Pepe (Real Madrid) 30 milyon
Quaresma (İnter) 24 milyon
Bosingwa (Chelsea) 20 milyon
Lisandro (Lyon) 24 milyon
Lucho Gonzales (Marsilya) 19 milyon
Bruno Alves (Zenit) 22 milyon
Falcao (Atletico Madrid) 40 milyon
Hulk (Zenit) 60 milyon
James ve Moutinho (Monaco) 70 milyon.
Otomandi (Valencia) 12 milyon.
Mangala ve Fernando (M.City) 42 milyon Euro.