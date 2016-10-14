Bir zamanlar para basan Porto'nun kaderi değişti

Futbolcu satışlarından milyonlarca Euro kazanan Portekiz devi Porto'da kulübün toplam zararı 80 milyon Euro'ya ulaştı. UEFA'nın FFP uygulaması gereğince ceza vermesi bekleniyor.

Porto'da yıllık oyuncu maaşları 40 milyon Euro'dan 75 milyon Euro'ya yükselirken, kulübün toplam zararının ise 80 milyon Euro'ya ulaştığı belirtildi. Portekiz devinin gelir-gider dengesinde bir değişiklik olmaması halinde, UEFA'nın Finansal Fair-Play (FFP) uygulaması gereği Porto'yu cezalandırması bekleniyor.

Futbolcu satışından milyonlarca Euro kazandı

2004 yılında Şampiyonlar Ligi'ni havaya kaldıran Portekiz kulübü pek çok futbolcusunu milyonlarca Euro'ya satmıştı.

Bu oyunculardan bazıları şöyle:



Carhalvo (Chelsea) 30 milyon

Paulo Ferreira (Chelsea) 20 milyon

Deco (Barcelona) 21 milyon

Anderson (M.United) 31 Milyon

Pepe (Real Madrid) 30 milyon

Quaresma (İnter) 24 milyon

Bosingwa (Chelsea) 20 milyon

Lisandro (Lyon) 24 milyon

Lucho Gonzales (Marsilya) 19 milyon

Bruno Alves (Zenit) 22 milyon

Falcao (Atletico Madrid) 40 milyon

Hulk (Zenit) 60 milyon

James ve Moutinho (Monaco) 70 milyon.

Otomandi (Valencia) 12 milyon.

Mangala ve Fernando (M.City) 42 milyon Euro.