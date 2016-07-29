Bir zamanlar milyonların durağı olan havalimanı, tatil köyü oluyor!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da sahil kenarında bulunan, terk edilmiş ve şu anda geçici sığınmacı kampı olarak kullanılan Hellenikon Havalimanı'nın, Avrupa'nın en büyük tatil köyü haline getirilmesi planlanıyor.

Bir zamanlar Atina'nın tek havalimanı ve 13.5 milyon insanın durağı olan Hellenikon 2004 yılında kapatılmıştı. O tarihten bu yana havalimanını 'dönüştürmek' için çok sayıda proje teklif edilmişti. Ancak Lamda Development şirketinin teklif ettiği havalimanını çok sayıda otelin ve mağazanın yer aldığı bir tatil köyüne dönüştürmeyi planlıyor.

Sputnik'in haberine göre, milyar euro ayrılan proje hakkında konuşan Lamda Development Başkanı Odisseas Athanasiou, "Bu proje dış sermayedarların Yunanistan’da yatırıma yönelik psikolojilerini değiştirecek türden" dedi.

Bin 530 hektarlık alana uygulanması planlanan projenin geçen yıl 23.5 milyon turistin ziyaret ettiği Yunanistan turizmine farklı bir ivme kazandırması bekleniyor.