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"Bir zamanlar işçiydim, şimdi işveren"

Tatlıses Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı

01 Mayıs 2017 17:50

Sanatçı İbrahim Tatlıses inşaatda çalıştığı döneme ait bir fotoğrafını paylaştı. Tatlıses, "Bir zamanların işçisi ve bugünün işvereni" notunu paylaşarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Instagram hesabından, inşaat işçisi olarak çalıştığı döneme ait bir fotoğrafını paylaşan Tatlıses, "En güzel kazanç, alın teri ile kazanılan helal kazançtır. Bir zamanların işçisi ve bugünün işvereni olarak dilerim ki; emeğin ve emekçinin kıymeti hep bilinsin. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun" dedi.

 

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