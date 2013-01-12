'Bir zamanlar dünyada bir numaraydık, yeniden aslımıza dönmeliyiz'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,, "Bir zamanlar dünyada bir numaraydık ama sonra maalesef malum yerlere geldik. Yeniden aslımıza dönmemiz lazım" dedi.

Başbakan Erdoğan, Çağlayan'daki İstanbul Florence Nightingale Hastanesi açılış törenine katıldı.

Törende Başbakan Erdoğan'a, ''10 yıldır Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile hastaneleri evrensel standartlara kavuşturduğu, sayısız şehir hastaneleriyle de yepyeni bir çığır açmaya yönelttiği, özellikle Türkiye'de ilk defa Sağlık Üniversitesi modelini yükseköğretime kazandırıp sadece tıp doktoru ya da uzman hekim değil, nitelikli hemşire, sağlık teknikeri ve sağlıkta yardımcı ara eleman yetiştirilmesine katkı sağladığı için'' İstanbul Bilim Üniversitesi Senatosu tarafından ''Fahri Temel Tıp Bilimleri Doktoru'' unvanı verildi. Erdoğan'a cübbe ve diplomasını üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Cemşid Demiroğlu takdim etti.

Başbakan Erdoğan, daha sonra yaptığı konuşmada, Afrika'daki gözlemlerini aktardı.

Nijer'in 1 milyon 270 bin kilometrekarelik alana ve 17 milyon nüfusa sahip olduğunu anlatan Erdoğan, ''Ama sefalet maalesef mevcut. Biz onlara bakarak iyi noktadayız diyemeyiz. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracaksak en ileri noktada olan ülkeler hangisiyse onları baz alacağız. Onun için hedefimiz 2023'te ilk 10 diyoruz. Şu anda 17'yiz ama 17'yi yeterli bulmuyoruz. İlk 10'un içine gireceğiz. Girer miyiz? Gireriz. Bir zamanlar dünyada bir numaraydık ama sonra maalesef malum yerlere geldik. Onun için yeniden aslımıza dönmemiz lazım'' dedi.

Başbakan Erdoğan, yeni bir adım attıklarını ifade ederek, ''Şehir hastanelerini inşallah kuruyoruz. Burada yargıda bir sıkıntımız var. Yargıdaki sıkıntıyı işte yasal bir düzenlemeyle inşallah onu aşmaya çalışıyoruz'' bilgisini verdi.