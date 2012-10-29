Bir zamanlar Cumhuriyet Bayramı!..

Mustafa Kemal Atatürk üzerine çok sayıda kitabı ve araştırması olan Eriş Ülger’in 89 yıllık cumhuriyeti arşivinden çıkan karelerle aktardı. Fotoğraflara göre, kutlamalarda öne çıkanlar çocuklar ve çiçekler.1929’den 1940’a kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki kutlamalarda, Kurtuluş Savaşı’nın kahramanları kağnılar bile çiçeklerle donatılmış. Ülger’in T24 aracılığıyla paylaştığı karelerde çocuklar, resmi törenlerde arabaların üstünde poz veriyorlar.

29 Ekim 1929 / İstanbul

29 Ekim 1933 / Ankara

29 Ekim 1940/Yeniyol İlkokulu

'Cumhuriyet yaşayacaktır'

Not: Fotoğrafların her türlü yayın ve telif hakkı Eriş Ülger’e aittir.