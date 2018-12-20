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Bir yıllık evli çifti ölüm ayırdı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde, ısınmak için kömür sobasını yaktıktan sonra uyuyan ve sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Cennet Koçak (21) hayatını kaybederken, eşi Deniz Koçak (26) ile 4 aylık kızı Eşenur Koçak ise 

20 Aralık 2018 01:00

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde, ısınmak için kömür sobasını yaktıktan sonra uyuyan ve sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Cennet Koçak (21) hayatını kaybederken, eşi Deniz Koçak (26) ile 4 aylık kızı Eşenur Koçak ise hastaneye kaldırıldı. Koçak çiftinin 2017\'nin Ekim ayında evlendikleri öğrenildi.
Olay, Beyören Mahallesi Deveağıl yaylasında meydana geldi. 2017 yılının Ekim ayında evlenen  Cennet Koçak ve Deniz Koçak, ısınmak için kömür sobasını yaktıktan sonra kızları Eşenur ile birlikte uyudu. Kendilerinden haber alamayan ve eve gelen yakınları, Koçak çiftini baygın halde buldu. Ardından jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Koçak ailesinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği Cennet Koçak\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Deniz Koçak ve kızı Eşenur Koçak ise ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden Deniz Koçak, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya\'ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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