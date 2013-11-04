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Ekonomi

Bir yılın en yüksek enflasyonu yaşandı, zam şampiyonu domates oldu

Ekim ayında enflasyon yıllık bazda düşüşe geçerek yüzde 7,70 olarak gerçekleşti. Zam şampiyonu ise yüzde 62,29 ile domates oldu

04 Kasım 2013 12:18


Ekim ayında enflasyon beklentileri aşarak aylık bazda son bir yılın en yüksek düzeyinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 7,71'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık bazda yüksek çıkan enflasyon yıllık bazda düşüş gösterdi.

Enflasyon Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80 artış kaydetti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre ise enflasyon yüzde 7,70 olarak gerçekleşti. Eylül'de yıllık bazda enflasyon yüzde 7,80 seviyesindeydi.

CNBC-e anketine katılan 17 ekonomist Ekim’de ortalama yüzde 1,34 TÜFE bekliyordu.

 

Aylık en yüksek artış giyim ve ayakkabıda

 

Aylık en yüksek artış yüzde 9,56 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2013 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,91, ev eşyasında yüzde 1,58, lokanta ve otellerde yüzde 0,94, eğlence ve kültürde yüzde 0,62 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0,73 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2013 yılı Ekim ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,41 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

 

Fiyatı en çok artan ürün domates oldu

 

Ekim ayında yüzde 62,29 ile fiyatı en çok artan ürün domates oldu.

Yıllık en yüksek artış yüzde 14,30 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 11,13), eğitim (yüzde 10,14), lokanta ve oteller (yüzde 9,42), giyim ve ayakkabı (yüzde 9,12) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

 

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