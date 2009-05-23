Bir yılın emeği var

Şampiyonluğa ulaşabilmek için sarı-kırmızılı takımdan 3 puan almak zorunda olan Denizli, dünkü idman öncesi futbolcularıyla ayak üstü bir toplantı yaptı. Bu sezon ligde derbi maçların hiçbirinde yüzü gülmeyen takımının, şampiyonluğu istiyorsa şanssızlığa son vermesi gerektiğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcının, "Size her zaman güvendim. Galatasaray maçını da kazanacağınıza inanıyorum. Her birinizin şampiyonluğu ne kadar çok istediğinizi görüyorum. Sadece şunu hatırlamanızı istiyorum, ligde bu noktaya gelebilmek için sezon başından beri çok ter döktünüz. Şimdi hedefe ulaşmaya 2 maç kalmışken bu emeklerin boşa gitmesine izin vermeyin. Şimdiye kadar güvenimi hiç boşa çıkarmadınız. Bundan sonra da çıkarmayacağınızı biliyorum" dediği öğrenildi.

Futbolcularına, Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra İzmir'de otelde düzenlenen eğlencede söylediği sözleri de hatırlatan Mustafa Denizli'nin, "Size İzmir'de, 'Asıl eğlenceyi şampiyonluğu kazandıktan sonra yapacağız' demiştim. Eğer ligde son iki maçımızdan da alnımızın akıyla çıkarsak hayatınız boyunca unutamayacağınız bir kutlama yapacağızsözünü verdiği bildirildi. Bu arada kurt hocanın, idman sonrası takıma akşama kadar izin verdiği ve herkesin saat 23.00'te Hyatt Regency Otel'de olmasını istediği kaydedildi