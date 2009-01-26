Bir yıldız daha kaydı!



Avustralya Açık'ın 8. gününde, Hisense Arena'daki maçta turnuvanın favorilerinde İskoç Andy Murray turnuvaya veda etti. İskoç raket, İspanyol tenisçi Fernando Verdasco'ya 6-2, 1-6, 6-1, 3-6 ve 4-6'lık setlerle 3-2 yenilerek, turnuvaya veda etti.



Teniste sezonun ilk Grand Slam mücadelesi olan 97. Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda dördüncü tur maçları tamamlandı.



Melbourne Park Kortları'nda yapılan, toplam 22 milyon Avustralya Doları ödüllü turnuvanın sekizinci gününde en büyük sürpriz son Grand Slam olan ABD AçıK’ta final oynayan ve 2008’de büyük bir çıkış yakalayan Andy Murray’nin elenmesi oldu.



Tenis otoritelerince bu turnuvanın favorileri arasında gösterilen, geçen yılki ABD Açık'ın finalisti 4 numaralı seribaşı İngiliz tenisçi, 14 numaralı seribaşı İspanyol Fernando Verdasco'ya 2-6, 6-1, 1-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenilerek, turnuvaya veda eden taraf oldu.



22 yaşındaki Murray dördüncü kez katıldığı Avustralya Açık’ta bir kez daha çeyrek final göremezken, 14 numaralı seri başı İspanyol Verdasco ise kariyerinde ilk kez bir Grand Slam’de çeyrek final oynamaya hak kazandı.





NADAL ÇOK RAHAT





Pekin-2008'de tek erkekler şampiyonu olduktan sonra, İsviçreli tenisçi Roger Federer'in 4,5 yıllık liderliğini elinden alarak, dünya klasmanında ilk sıraya yerleşen, geçen yılki Avustralya Açık'ta yarı finalde elenen, ancak 4 Roland Garros, 1 de Wimbledon şampiyonluğu bulunan 1 numaralı seribaşı İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 13 numaralı seribaşı Şilili rakibi Fernando Gonzalez'i 6-3, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek, çeyrek finale çıktı.



Geçen yılki Avustralya Açık'ta final oynayan, 5 numaralı seribaşı Fransız raket Jo-Wilfried Tsonga da 9 numaralı seribaşı ABD'li James Blake'i 6-4, 6-4 ve 7-6 (3)'lık setlerle 3-0 yenerek, turu geçti.



6 numaralı seribaşı Fransız Gilles Simon da 12 numaralı seribaşı vatandaşı Gael Monfils'in dördüncü sette sakatlanması üzerine hükmen galip gelerek, yoluna devam etti.



TEK BAYANLAR



Tek bayanlarda Avustralya Açık'ta 2003, 2005 ve 2007 yıllarının şampiyonu olan, kariyerinde 1 Fransa Açık (Roland Garros), 2 Wimbledon, 3 de ABD Açık şampiyonlukları bulunan 2 numaralı seribaşı Serena Williams, 13 numaralı seribaşı Belaruslu rakibi Victoria Azarenka'nın son sette sakatlanması üzerine hükmen galip sayılarak, adını çeyrek finale yazdırdı.



Williams ve Azarenka arasındaki karşılaşmanın ilk iki seti, 3-6 ve 4-2 olmak üzere 1-1 berabere bitti.



Roland Garros ve ABD Açık'ta 1'er kez final oynama şansını yakalayan, 4 numaralı seribaşı Rus tenisçi Elena Dementieva da 18 numaralı seribaşı Slovak rakibi Dominika Cibulkova'yı 6-2'lik iki setle 2-0 yenerek, yoluna devam etti.



2005 Avustralya Açık'ın çeyrek finalisti, 2004 ABD Açık'ın şampiyonu 8 numaralı seribaşı Rus Svetlana Kuznetsova da 22 numaralı seribaşı Çinli rakibi Zheng Jie ilk sette sakatlandığı için hükmen galip geldi ve turu geçti.



2003 yılında Avustralya Açık'ta final oynayan, 5 Wimbledon, 2 de ABD Açık şampiyonlukları bulunan, 6 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams'ı ikinci turda eleyerek, turnuvada sürpriz bir çıkış yapan İspanyol Carla Suarez Navarro da 21 numaralı seribaşı vatandaşı Anabel Medina Garrigues'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek, çeyrek finale çıktı.

