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BİR YILDIR KAYIPLAR KAYSERİ (A.A)

08 Eylül 2010 14:05

-BİR YILDIR KAYIPLAR KAYSERİ (A.A) - 08.09.2010 - Kayseri'de 21 Eylül 2009'da Ramazan Bayramı'nın 2. günü kaybolan Ahmet Tuna ve Dilruba Tekin kardeşler ile Türkan Ay'ın aileleri, bayrama çocuklarının hasretiyle giriyorlar.  Anne Leyla Tekin, bayramda acılarının bir kat daha arttığını, çocuklarının yaklaşık bir yıldır kayıp olduğunu ve geçen süre içerisinde olumlu veya olumsuz hiçbir haber alamadıklarını ifade ederek, ''Çocukların üzüntüsüne dayanamayan eşim 2 kez kalp krizi geçirdi. Çok zor günler geçiriyoruz. Çocuklarımızı bulmak için umudumuzu kaybetmedik. Onları kaçıranlara sesleniyorum. Ne olur onları bırakın, bayramda çifte bayram yapalım. Çocuklarımız bayramda serbest bırakılırsa o zaman bayram yaparız. Yoksa bu bayram da acımız biraz daha artmış olur'' dedi. Göz yaşlarına hakim olamayan Leyla Tekin, okulların yakında açılacağını hatırlatarak, ''Çocuklarım bu yıl da okula gidemeyecek. Önlükleri, çantaları odalarında onları bekliyor'' diye konuştu.  Türkan Ay'ın annesi Özlem Ay da acılarının her geçen gün arttığını belirterek, ''Kızım olmadan bayram gelmiş gelmemiş bizim için önemli değil'' diyerek ağladı. ''Kızım kayıp iken biz nasıl bayram yapalım?'' diyen baba İbrahim Ay da, asılsız söylentilerin psikolojisini bozduğunu ifade ederek, ''Yolda giderken biri yanıma gelip 'başın sağ olsun çocukların cesetleri bulunmuş' diyor, bir başkası 'çocukları öldüren kapıcı yakalanmış doğru mu?' diye soruyor. Bu tür asılsız söylentiler beni çok üzüyor, psikolojimi bozuyor. Çocuğum yaşıyor mu, öldürüldü mü bilmiyorum. Bu belirsizlik çok acı'' dedi. Öte yandan Toplum Destekli Polis Şubesi ekipleri de, Tekin ve Ay ailelerinin Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki evlerini ziyaret ettiler. Kayseri'nin Talas ilçesinde, 9 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin, 6 yaşındaki kız kardeşi Dilruba Tekin ile aynı mahalleden arkadaşları 11 yaşındaki Türkan Ay, 21 Eylül 2009'da Ramazan Bayramı'nın 2. günü şeker toplamak için evlerinden ayrılmış, ancak geri dönmemişti. 

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