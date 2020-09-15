Bir yılda yüzde 370 artan motorlu taşıtlar vergisi gelirleri artırdı, bütçe fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı ağustos ayı merkezi yönetim bütçesinin fazla vermesinde motorlu taşıtlar vergisi gelirlerindeki artış etkili oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre ağustos ayında merkezi yönetim bütçesi 28 milyar 220 milyon lira fazla verdi. Geçen yıl ağustosta bütçe 576 milyon lira fazla vermişti.

Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre, bütçe fazlasının yüzde 4.797 artmasının arkasında yatan neden ise Özel Tüketim Vergisi gelirlerindeki artış ile bütçe giderlerindeki gerileme oldu.

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134 artan otomotiv satışlarının etkisiyle Motorlu Taşıtlar Vergisi geliri yüzde 370,3 arttı. ÖTV’nin tüm kalemlerinde yüksek artışlar yaşanmasına rağmen otomotivdeki artış öne çıktı. Hazine’nin verilerine göre ağustosta bütçe giderleri 80.3 milyar TL oldu ve geçen yıla göre yüzde 14,3 azalma gösterdi.

Vergi gelirleri arttı

Bütçede vergi gelirlerinin genelinde yükseliş yaşandı. Gelir Vergisi gelirleri yüzde 5,3, Kurumlar Vergisi yüzde 62,5, dahilde alınan KDV yüzde 56,6, ÖTV yüzde 67,1, BSMV yüzde 34,8 arttı. En dikkat çeken ise ÖTV gelirlerindeki artış oldu. Bazı kalemlerin vergi oranlarında artışla gelse de bu büyüme Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise ÖTV oranı artışı öncesi büyük bir miktara ulaşıldı. MTV’de artış yüzde 370,3 ve ağustos geliri 3.8 milyar lira. Kolalı gazozlarda yüzde 93,5, petrol ürünlerinde yüzde 33,5,dayanıklı tüketim mallarında yüzde 171,8 gelir artışı kaydedildi.