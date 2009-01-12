Bir yılda üçüncü mercedes

Ekonomik krize inat YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’a 373 bin 630 dolarlık (yaklaşık 600 bin TL) 2009 model Mercedes S 350, 4 Matic makam otosu alındı. Bu Mercedes, görevde birinci yılını dolduran Özcan’a alınan üçüncü zırhlı makam aracı oldu.



Dünyada ve Türkiye’de etkisini gösteren ekonomik krize inat YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’a 373 bin 630 dolarlık (yaklaşık 600 bin TL) 2009 model Mercedes S 350, 4 Matic zırhlı makam otosu alındı. Böylece görevde ilk yılını dolduran Özcan, bu kısa süre içerisinde üçüncü makam arabasına kavuştu.



Özcan, göreve ilk geldiği günlerde, YÖK eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam döneminde alınan, sonraki başkanlar Kemal Gürüz ve Erdoğan Teziç’in de kullandığı 1993 model Mercedes’e bindi. Özcan, bu Mercedes’le son kez türbanlı öğrencilerin üniversiteye girişini müzakere etmek için Kocaeli Üniversitesi’ni ziyaret etmişti.



Özcan, burada öğrencilerin protestolarıyla karşılaşmış, otomobili yumurta yağmuruna tutulmuştu. Bu otomobil, eskidiği gerekçesiyle mart ayında Başbakan Erdoğan’ın talimatıyla değiştirildi.



Özcan’ın ikinci otomobili, 1.2 milyon TL değerinde, Erdoğan’ın da kullandığı tam zırhlı 2005 model bir Mercedes S 600 oldu. Bu otomobil, Başbakanlık tarafından aylık 10 bin Euro’ya kiralanan 8 makam otomobilinden sadece biriydi.



Kiralığı Başbakanlık’a



Özcan, dokuz aydır kullandığı, aylık kirası da 10 bin euro olan bu Mercedes’in ardından sonunda, mülkiyeti tamamen YÖK’e ait 373 bin 630 dolara (Yaklaşık 600 bin TL)alınan sıfır kilometre bir 2009 model Mercedes’e kavuştu. Yeni makam otosunu birkaç gün önce kullanmaya başlayan Özcan, kiralık Mercedes’i ise Başbakanlığa iade etti.



Teziç’inki yolda kalıyordu



Prof. Erdoğan Teziç, YÖK Başkanı’yken Kastamonu’ya yaptığı bir ziyaret sonrası makam aracının eskiliğiyle ilgili sitemde bulunmuştu. İnebolu’ya kırmızı plakalı makam aracıyla giden Prof. Teziç, 15 yıllık makam aracının değiştirilmediğini belirterek, "Gezilerimi bu araçla yapıyorum. Devletin itibarını düşürmemek için bazen aracın plakasını değiştirmek zorunda kalıyorum. Ama yine de devlete küskün değilim. Çünkü devlete küsmek olmaz. Biz gelip geçiciyiz" demişti.



Teziç, bu makam arabasıyla 2007’de 30 Ağustos resepsiyonuna katılmış, ancak resepsiyon sonrasında arabası arızalandığı için evine askeri minibüs yardımıyla bırakılmıştı. Teziç’in Kastamonu’ya giderken yolda kalmasına karşılık Özcan, bu kez yeni bir Mercedes’le Karabük’ün turistik ilçesi Safranbolu’ya gitti. Hafta sonunu burada geçiren Özcan, dün Ankara’ya döndü.



Ondan esinlendi



Mercedes’in amiral gemisi olan S Serisi, dünyanın en lüks otomobillerinden biri olan Maybach’tan izler taşıyor. 2009 model Mercedes S 350 4 Matic’in Türkiye’de business donanımlı versiyonunun fiyatı 174 bin 455 Euro (366 bin TL), en üst olan prestige donanımlı versiyonunun fiyatı ise 188 bin 297 Euro (395 bin TL). Bu fiyatlar Mercedes’in 2009 yılı anahtar teslim fiyatlarıdır. Aracın üzerinde zırh varsa fiyat 600 bin TL’ye çıkıyor.



