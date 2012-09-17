T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Güngör Uras: Bir yılda memur sayısı 263 bin arttı

'Bütçede faiz dışı harcamaların yüzde 30.2’si memur maaşları ile çalışanların SGK katkıları için devletin yaptığı ödemelerden oluşuyor.'

17 Eylül 2012 21:51

 

Güngör Uras
 
Milliyet/ 17.09.2012
 
Bir yılda devlet memuru sayısı yüzde 11.5 oranında artı. Devlet mevcuda ek olarak 263 bin yeni memura  maaş ve SGK katkısı ödemesi yapmaya başladı.
 
Geçtiğimiz günlerde  Maliye Bakanı   Ocak-Haziran   dönemi bütçe harcamalarını açıkladı. Bütçede faiz dışı harcamaların yüzde 30.2’si memur maaşları ile  çalışanların SGK katkıları için devletin yaptığı ödemelerden oluşuyor.
 
Bu yılın ilk 6 ayında bu tür ödemeler toplamı 51.1 milyar TL. oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre, maaş artışları ile yeniden işe alınan 263 bin memurun  bütçeye  getirdiği ek yük  yılın ilk 6 aylık dönemi için  7.9  milyar  TL. oldu.
 
Halbuki yılın ilk 6 ayında bütçe  6.7 milyar TL. açık vermişti. Demek ki   memur ödemelerindeki artış bütçe açığından daha büyük.
 
Kim istemez  memurların maaşını artmasını,devletin memur sayısını artırarak işsizliğe çare bulmasını.
 

Almadan vermek imkânsız

 
Ama bunun bir faturası  var. Memur maaşının artması  ve yeni memurlar alınması için, halkın daha fazla vergi ödemesi, KDV’ye,ÖTV’ye  ,ekmeğe,zeytine,maydanoza zam gelmesi gerekiyor. Çünkü bütçe içinde bir başka yerden kısılarak memura  daha fazla ödeme yapma imkanı kalmadı. Yukarıda da açıklandığı gibi bütçe harcamalarının yüzde 30’u memura gidiyor.
 
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakdı (TEPAV) her ay istihdamdaki değişimi izleyerek kamu oyuna olan biteni duyuruyor.
 
TEPAV’ın son çalışmasında  2011 Nisan ayından 2012 Nisan ayına   istihdamın nasıl değiştiğini gösteren  rakamlar yayınlandı,değerlemeler yapıldı.Bu yazıdaki rakamların kaynağı TEPAV’dır.
TEPAV verilerine göre Nisan’dan  Nisan’a  toplam istihdam  23.9 milyondan 24.6 milyona çıkmış. İstihdam artışı 675 bin kişi. Aynı dönemde memur sayısındaki artış ise   263 bin kişi. Allah devlete millete zeval vermesin …Vermesin de, Maliye Bakanı  “Bütçe açık veriyor. Halk yeni vergileri ödemeye hazır olsun” diyor.
 

Yılın özelliğini unutmayalım

 
Memur sayısı neden artıyor ?  Önce gerçekçi gözle bakalım: Devlet terör nedeniyle güvenlik kadrolarıunı takviye ediyor. Profesyonel güvenlik kadroları oluşturuluyor. Sonra  yetersiz de olsa eğitim kadrolarına  yeni atamalar oluyor. Uygulanan genel sağlık sistemi için de yeni personel alımları oluyor. Buna   iktidarların politik nedenlerle almaya mecbur kaldıkları elemanları ve de  kadrolaşma arayışında işe alınanları ekleyiniz. İşte size koskoca bir yük.
 
Hiçbir  iktidar kadrolaşma için ve politik nedenlerle  personel alımından  uzak duramaz. Ama her iktidar (hele hele uzun süre işbaşında kalacağına inanan iktidarlar) memur sayısını artırmaktan çekinirler. Memur sayısındaki artışdan değil,i memur ödemelerindeki artışdan korkulur.
Okuyucu  diyecek ki, “Hikaye anlatma…Memur sayısı artmış. Ödemeler büyümüş. Bu durumda ne yapılacak ?” Bu durumda yapılacak bir şey yoktur.  Memur sayısını artırmak kolay,azaltmak zor hatta imkansızdır. Bu durumda yapılacak, memur  ödemelerinin bütçeye getirdiği ve getireceği yükü karşılayacak ölçüde vergi gelirini artıracak tedbirleri almaktır.

ETİKETLER

memurgüngör urasmemur alımımemur artışıthy ödemelericari açık artışı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24