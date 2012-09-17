Güngör Uras: Bir yılda memur sayısı 263 bin arttı

Güngör Uras

Milliyet/ 17.09.2012

Bir yılda devlet memuru sayısı yüzde 11.5 oranında artı. Devlet mevcuda ek olarak 263 bin yeni memura maaş ve SGK katkısı ödemesi yapmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Ocak-Haziran dönemi bütçe harcamalarını açıkladı. Bütçede faiz dışı harcamaların yüzde 30.2’si memur maaşları ile çalışanların SGK katkıları için devletin yaptığı ödemelerden oluşuyor.

Bu yılın ilk 6 ayında bu tür ödemeler toplamı 51.1 milyar TL. oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre, maaş artışları ile yeniden işe alınan 263 bin memurun bütçeye getirdiği ek yük yılın ilk 6 aylık dönemi için 7.9 milyar TL. oldu.

Halbuki yılın ilk 6 ayında bütçe 6.7 milyar TL. açık vermişti. Demek ki memur ödemelerindeki artış bütçe açığından daha büyük.

Kim istemez memurların maaşını artmasını,devletin memur sayısını artırarak işsizliğe çare bulmasını.

Almadan vermek imkânsız

Ama bunun bir faturası var. Memur maaşının artması ve yeni memurlar alınması için, halkın daha fazla vergi ödemesi, KDV’ye,ÖTV’ye ,ekmeğe,zeytine,maydanoza zam gelmesi gerekiyor. Çünkü bütçe içinde bir başka yerden kısılarak memura daha fazla ödeme yapma imkanı kalmadı. Yukarıda da açıklandığı gibi bütçe harcamalarının yüzde 30’u memura gidiyor.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakdı (TEPAV) her ay istihdamdaki değişimi izleyerek kamu oyuna olan biteni duyuruyor.

TEPAV’ın son çalışmasında 2011 Nisan ayından 2012 Nisan ayına istihdamın nasıl değiştiğini gösteren rakamlar yayınlandı,değerlemeler yapıldı.Bu yazıdaki rakamların kaynağı TEPAV’dır.

TEPAV verilerine göre Nisan’dan Nisan’a toplam istihdam 23.9 milyondan 24.6 milyona çıkmış. İstihdam artışı 675 bin kişi. Aynı dönemde memur sayısındaki artış ise 263 bin kişi. Allah devlete millete zeval vermesin …Vermesin de, Maliye Bakanı “Bütçe açık veriyor. Halk yeni vergileri ödemeye hazır olsun” diyor.

Yılın özelliğini unutmayalım

Memur sayısı neden artıyor ? Önce gerçekçi gözle bakalım: Devlet terör nedeniyle güvenlik kadrolarıunı takviye ediyor. Profesyonel güvenlik kadroları oluşturuluyor. Sonra yetersiz de olsa eğitim kadrolarına yeni atamalar oluyor. Uygulanan genel sağlık sistemi için de yeni personel alımları oluyor. Buna iktidarların politik nedenlerle almaya mecbur kaldıkları elemanları ve de kadrolaşma arayışında işe alınanları ekleyiniz. İşte size koskoca bir yük.

Hiçbir iktidar kadrolaşma için ve politik nedenlerle personel alımından uzak duramaz. Ama her iktidar (hele hele uzun süre işbaşında kalacağına inanan iktidarlar) memur sayısını artırmaktan çekinirler. Memur sayısındaki artışdan değil,i memur ödemelerindeki artışdan korkulur.

Okuyucu diyecek ki, “Hikaye anlatma…Memur sayısı artmış. Ödemeler büyümüş. Bu durumda ne yapılacak ?” Bu durumda yapılacak bir şey yoktur. Memur sayısını artırmak kolay,azaltmak zor hatta imkansızdır. Bu durumda yapılacak, memur ödemelerinin bütçeye getirdiği ve getireceği yükü karşılayacak ölçüde vergi gelirini artıracak tedbirleri almaktır.