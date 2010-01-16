Bir yılda bin şikayet geldi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tüketici birimine 2009 yılında toplam bin tüketici şikayeti yapıldı.



KTO Başkanı Hasan Ali Kilci, 2009 yılının Tüketici Şikayetleri İstatistiği’ni açıkladı. Kilci, “Aralık ayı içerisinde Tüketici Şikayeti konusunda çalışma yapan birimimize 86 şikayet iletilmiş. En fazla şikayet Ayıplı Hizmet (22) alanında gerçekleşmiştir. Bunu sırası ile Ayıplı Mal (21), Satış Sonrası Hizmet (21), Garanti Belgesi (6), Kredi Kartları (5), Kapıdan Satış (4), Sözleşmedeki Haksız Şartlar (2), Tüketici Kredisi (1), Abonelik Sözleşmeleri (1), Ticari Reklam ve İlanlar (1), Fiyat Etiketi (1) ve son olarak da Mesafeli Satış (1) hakkındaki şikayetleri takip etmiş” dedi.



Kilci, 2008 aralık ayında 53 şikayet ulaşırken, 2009 aralık ayında bu rakamın 86’ya yükseldiğini vurguladı. Geçen yıl ulaşan tüketici şikayetlerinin genel değerlendirmesini de yapan Oda Başkanı Hasan Ali Kilci, “2009 yılı içerisinde Odamız Tüketici Birimi'ne yaklaşık bin tüketici şikayeti gelmiş, bunların bir çoğunu Odamız çözümleyerek görevini yerine getirmiş, çözümlenemeyen sorunlarla ilgili Hakem Heyetleri'ne, Tüketici Mahkemesi'ne veya ilgili Odalara yönlendirilmek sureti ile tüketicilere yardımcı olmuştur” diye konuştu.