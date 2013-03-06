İşsizlik oranı geriledi, bir yılda 97 bin kişi iş buldu

İşsizlik oranı 2012 yılında yüzde 9.2'ye geriledi. İşsiz sayısı 97 bin azalarak 2.5 milyona düştü.

İşsizlik oranı geçen yıla göre geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 2012 yılında işsizlik oranı yüzde 9,2 oldu. 2011 yılında işsizlik oranı yüzde 9.8 düzeyindeydi.

İşsiz sayısı bir yılda 97 bin kişi azalarak 2 milyon 518 bine düştü.

Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0.8 puanlık azalışla yüzde 11.1, kırsal yerlerde ise 0.3 puanlık azalışla yüzde 5.5 oldu.

Tarımdışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0.9 puanlık azalışla yüzde 11.5 seviyesinde, 15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı ise 0.9 puanlık azalışla yüzde 17.5 olarak gerçekleşti.