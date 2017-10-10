"Bir yılda 71 milyon lira vize parası ödendi"

Türkiye ile ABD’nin karşılıklı vize işlemlerini askıya alması havacılık sektörünü hem yolcuda, hem kargoda ağır bir bedelle karşı karşıya bırakacak. Vize işlemlerinin askıya alınmasıyla THY’nin 2016 rakamlarına göre 1 milyar dolarlık ABD cirosu tehlikeye girmiş oldu. 2016’da ayda ortalama 9 bin 400, yıl toplamında ise 114 bin Türk vize aldı. Vize başvurusu olumsuz sonuçlananlarla beraber yaklaşık 71 milyon lira vize parası ödendi.

Gazete Habertürk'ten Olcay Dilek ve Gökhan Artan'ın haberine göre, ABD’de 9 noktaya uçan THY, 2016 yılında 7 bin 696 uçuşta, 1 milyon 962 bin 78 yolcu, 59 bin 105 ton kargo taşıdı. 2017 yılı Eylül sonu itibarıyla 5 bin 464 uçuş yapıldı. 1 milyon 268 bin 299 yolcu, 45 bin 5 ton kargo taşındı. THY’nin 2016’da ABD pazarından elde ettiği gelir 1 milyar doları buldu. ABD pazarının toplam ciro içerisindeki payı yaklaşık yüzde 10.

"Uçuşları da seyahatleri de etkiler"

ABD’ye giden ve ABD’den gelen yolcuların toplam yolcu içerisindeki ağırlığı ise THY ve TAV için yüzde 5 civarında. Ancak bu rakamın içerisinden transit yolcular çıkarıldığında askıya alma kararından etkilenebilecek yolcuların oranı ise yüzde 2 civarında görünüyor. Yetkililer, “Vize sorunu elbette uçuşları da seyahatleri de etkiler. Elektronik cihaz yasağında olduğu gibi bu krizin de kısa sürede çözülmesini bekliyoruz” dedi.

ABD'li turistin payı yüzde 1.2

İlk 8 ayda ABD pasaportuyla Türkiye’ye 899 bin 106 kişi geldi. ABD uyruklu turistlerin Türkiye’ye gelen toplam turist içerisindeki ağırlığı yüzde 1.2 oranında gerçekleşti.

114 bin Türk vize aldı

2016’da ayda ortalama 9 bin 400, yıl toplamında ise 114 bin Türk vize aldı. Vize başvurusu olumsuz sonuçlananlarla beraber yaklaşık 71 milyon TL vize parası ödendi.

En çok turistik ve tedavi için vize alındı

İş, Turizm, Tıbbi Tedavi: 87 bin 240

Değişim Programı: 9 bin 720

Akademik Egitim veya Dil Öğrencisi: 6 bin 564

ABD’den Transit Geçiş ve Mürettebat Vizesi: 5 bin 532

Tüccar Yatırımcı Vizesi: 769