Bir yılda 40 bin kadın işsiz kaldı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı İstihdam Bülteni'nin 2016 verilerine göre Kasım 2016'da sigortalı ücretli çalışan sayısı Kasım 2015’e göre 140 bin, KOBİ'lerdeki sigortalı çalışan sayısı ise 156 bin azaldı. Son bir yılda 40 bin kadın sigortalı işsiz kaldı.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, ekonomik kriz kendini en çok geçim şartları ve istihdam boyutunda gösteriyor. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere her kademede ve sektörden çalışan işini bir bir kaybediyor. Son bir yılda 40 bin kadın sigortalı işini kaybetti. Buna kayıt dışı çalışanlar da eklenince yüz binlerce kadın genç, erkek, çocuk, yaşlı işini kaybetmek durumunda kaldı.

Hükümetin ve Cumhurbaşkanı’nın istihdam seferberliği çağrılarına rağmen Türkiye’de 6.5 milyon işsiz bulunuyor. Bu sayının her geçen ay arttığı belirtiliyor.

Kasım 2016’da sigortalı ücretli çalışan sayısı Kasım 2015’e göre 140 bin, KOBİ’lerdeki sigortalı ücretli çalışan sayısı ise 156 bin azaldı. Türkiye’de bulunan 8 milyon 77 bin 152 emekliden 1 milyon 801 bin 205’i halen çalışıyor, 3 milyon 301 bin 148 emekli ise ekonomik olarak geçinemediği için iş arıyor. Türkiye’deki yaklaşık 1 milyon çocuk da ev ekonomisine katkı sunmak için okul yerine başta tarım olmak üzere ağır sanayi koşullarında çalışıyor. Resmi verilere göre ise Ekim 2016 itibarıyla, 18 yaş altında çalışan çırak, aday çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerden bakmakla yükümlü olunanlar hariç 94 bin 124 kişi bulunuyor.

53 ilde azaldı

İşsizlik son 2 yıldır çift haneye demirlerken, her 4 gençten biri ise işsizler ordusunda yer alıyor.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İstihdam İzleme Bülteni’nin Kasım 2016 verilerine göre, Kasım 2016’da sigortalı ücretli çalışan sayısı Kasım 2015’e göre 140 bin, KOBİ’lerdeki sigortalı ücretli çalışan sayısı ise 156 bin azaldı. Kasım 2016 döneminde Türkiye’nin 81 ilinin 53’ünde çalışan sayısı düşerken, toplam 99 sektörün de yine 44’ünde istihdamda azalış yaşandı.

Yüzde 1 düşüş var

TEPAV istihdam bülteninde şu tespitlere yer verildi:

* Kasım 2016’da sigortalı ücretli çalışan sayısı Kasım 2015’e göre yüzde 1’lik azalışla 13 milyon 900 bine geriledi.

* Kasım 2016’da Kasım 2015’e göre KOBİ sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla azalan sektör 45 bin azalışla bina ve çevre düzenleme faaliyetleri sektörü oldu. Bu sektörü; 24 bin azalışla kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı, 20 bin azalışla ormancılık ve tomrukçuluk, 19 bin azalışla konaklama ve 17 bin azalışla bina inşaatı sektörleri takip etti.

* Kasım 2016’da imalat sanayide sigortalı ücretli çalışan sayısında Kasım 2015’e göre 58 binlik (yüzde 1.6), mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Ekim 2016’ya göre imalat sanayiinde sigortalı ücretli çalışan sayısında 7 binlik azalış oldu.

* Kasım 2016’da sigortalı ücretli kadın istihdamında Kasım 2015’e göre 40 bin azalış (yüzde 1) gerçekleşirken, mevsimsellikten arındırılmışı Ekim 2016’ya göre 6 bin azalış yaşandı.

* Esnaf sayısı Kasım 2015’e göre 44 bin azaldı.

Emekli geçinemiyor

Türkiye Emekliler Derneği’nin (TÜ- ED), “Emekli Bireylerin Türkiye’de Yaşlılığa Hazırlık Durumları” başlıklı araştırmasının sonucuna göre, Türkiye’de bulunan 8 milyon 77 bin 152 emekliden 1 milyon 801 bin 205’i halen çalışıyor, 3 milyon 301 bin 148 emekli ise iş arıyor.

Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlilerinden Doç. Dr. Fatma Arpacı’nın yürüttüğü çalışma kapsamında 1511 emekliyle anket yapıldı. Yapılan bu anket çalışmasında emeklilerin yaşamına ilişkin çarpıcı veriler elde edildi.

Çalışmaya ilişkin açıklama yapan TÜED Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Arif Yıldız, emeklilerimizin yüzde 22.3’ünün halen çalışmakta olduklarını, geriye kalan yüzde 77.7’sinin ise çalışmadıklarını söyledi.

Gelir yetersiz

Yıldız, “Araştırma kapsamına alınan emekli bireylerden anket formu uygulandığı sırada çalışmayanların, çalışmak isteme durumu incelendiğinde yüzde 52.6’sının çalışmak istiyor. Çalışmak isteyen emeklilerin büyük çoğunluğunun yani yüzde 81.7’sinin maddi yetersizlik nedeniyle çalışmak istedikleri, yüzde 18.3’ünün ise aktif yaşamak için çalışmak istedikleri görülüyor. Dar gelirleriyle yaşamlarını sürdürmeye çalışan emeklilerimizin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir emeklilik dönemi yaşayabilmeleri için mevcut gelirlerinin son derece yetersiz olduğu açıkça görülmektedir. Emeklilerimiz bu nedenle çalışmakta, halen çalışmayanların yarıdan fazlası da görüldüğü gibi çalışmak istiyor” dedi.

Yıldız, “İstihdam alanlarının her geçen gün daha da azaldığı bir dönemde, emeklilerimizin ekonomik imkânları geliştirilmeli. Emeklilerimizin torun sevecekleri dönemlerde ekmek peşinde koşmaları üzüntü vericidir” ifadesini kullandı.