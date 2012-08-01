Bir yılda 328 bin kişi İstanbul'dan kaçtı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, bir yılda toplam 2 milyon 420 bin 181 kişi yer değiştirdi.

Milliyet'in haberine göre, 2010-2011 döneminde Türkiye’deki 81 ilin 58’i net göç verdi, 22’si göç aldı, biri ise sabit kaldı. Net göç hızının en yüksek olduğu il geçen yıl depremle sarsılan Van oldu. Nüfusu 1 milyon 22 bin 532 olan Van’a geçen yıl 23 bin 415 kişi göç ederken, 72 bin 273 kişi de bu şehirden başka şehirlere gitti. Van’ın net göç hızı binde 46,67 olarak tespit edildi. Göç veren şehirlerde ikinci sırayı binde 24.75 net göç hızı ile Yozgat, üçüncü sırayı binde 20.88 net göç hızı ile Çankırı, dördüncü sırayı da binde 19.06 net göç hızı ile Kırıkkale aldı. 7 bin 948 kişi göç alan ve bu kadar kişi de göç veren Artvin’de net göç hızı sıfır olarak tespit edildi.

İstanbul en hareketli kent

2010-2011 döneminde kişi sayısı olarak en fazla göçü İstanbul aldı. Bu dönemde İstanbul’a 450 bin 445 kişi yerleşti, 328 bin 663 kişi de şehirden gitti. İstanbul’un aldığı net göç 121 bin 782 kişi oldu. Bu dönemde Ankara’ya 191 bin 864 kişi göç ederken, 137 bin 385 kişi de Ankara’dan ayrıldı ve başkentte net göç 54 bin 479 olarak belirlendi. En fazla göç alan üçüncü şehir ise Antalya oldu. Antalya’ya 89 bin 731 kişi göç etti, 62 bin 875 kişi ayrıldı.