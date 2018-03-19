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Bir yılda 15 elektrik santrali ve 347 taşınmaz özelleştirildi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu Özelleştirme İdaresi'nin 2017 yılı ihalelerine ilişkin yazılı soru önergesine cevap verildi

19 Mart 2018 14:48

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu\'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı\'na sunduğu Özelleştirme İdaresi\'nin 2017 yılı ihalelerine ilişkin yazılı soru önergesine cevap verildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal\'ın imzasıyla gönderilen cevapta, özelleştirme programındaki kuruluş ve varlıklar ile ilgili olarak açılan ve 2017 - 2018 yılları arasında sonuçlanan 324 ihale kapsamında, 3 kuruluşta bulunan kamu hisseleri ile 15 elektrik santrali ve 347 taşınmazın muhtelif şahıs ve firmalara satış/devri yapıldığı, bu kuruluş ve varlıkların ihale bedelleri toplamının ise 2 milyar 434 milyon 10 bin 480 lira olduğu belirtildi.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 3 Ocak 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı\'na, Başbakan Binali Yıldırım\'ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili ihale bilgilerinin talep edildiği soru önergesinde şu ifadelere yer verildi, \"2017 yılından itibaren kaç ihale yapılmıştır? Bu ihaleler nelerdir? İhaleler hangi usulle yapılmıştır? İhale bedelleri nedir? İhalelerde en yüksek - en az fiyatlar ve fiyatları veren firmalar nedir?\"
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 13 Mart 2018 günü Tanrıkulu\'nun yazılı soru önergesine cevap verdi. Maliye Bakanı Naci Ağbal\'ın imzasıyla gönderilen cevap metninde, \"Özelleştirme programındaki kuruluş ve varlıklar ile ilgili olarak açılan ve 2017 - 2018 yılları arasında sonuçlanan 324 ihale kapsamında, 3 kuruluşta bulunan kamu hisseleri ile 15 elektrik santrali ve 347 taşınmazın muhtelif şahıs ve firmalara satış/devri yapılmış olup, bu kuruluş ve varlıkların ihale bedelleri toplamı 2 milyar 434 milyon 10 bin 480 TL\'dir. 244 ihale \'pazarlık usulü\' ile gerçekleştirilmiş ve İhale Komisyonu tarafından gerekli görülerek, pazarlık görüşmesine devam eden teklif sahiplerinin katılımı ile \'açık artırma\' yoluyla sonuçlandırılmıştır. 80 ihalede ise doğrudan \'açık artırma\' yöntemi uygulanmıştır.\"denildi.

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