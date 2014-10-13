'Bir yılda 1.2 milyon kişiye iş imkanı sağlandı'

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye’nin büyümesinin istihdam yarattığını söyleyerek, son 5 yılda 6 milyon, geçen yıldan bu yana da 1,2 milyon kişiye iş imkanı yaratıldığını söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Yıllık Toplantıları kapsamında ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Babacan, Uluslararası Finans Enstitüsünün (IFF) düzenlediği özel bir oturuma katılarak, IFF Başkanı Tim Adams'ın Türkiye ekonomisine ilişkin sorularını yanıtladı.

Babacan, Türkiye'nin son 12 yılda gerçekleştirdiği en önemli başarılardan birinin gayri safi milli hasılanın (GSMH) 230 milyar dolardan, 820 milyar dolar seviyesine çıkarılması olduğunu belirterek, artan gelirlerin de ülke geneline dengeli bir şekilde dağıldığını söyledi.

İstihdam yaratan büyüme

Türkiye'de istihdamın özellikle son 5-6 yılda hızla arttığını dile getiren Babacan, "2009'dan bu yana 6 milyon, son bir yılda da 1 milyon 200 bin kişiye iş imkanı yaratıldı. Dolayısıyla, büyümemiz istihdam yaratan bir büyüme" dedi.

Babacan, öte yandan yakalanan ekonomik başarının cari açık gibi bazı yan etkilerinin de olduğuna değinerek, yükselen enerji fiyatlarının büyümek için yüksek düzeyde enerji ithal eden Türkiye'nin dış ticaret ve cari açıklarını artırdığını bildirdi.

Cari açığın artmasındaki ikinci faktörün düşen tasarruflar olduğunu aktaran Babacan, "Tüketicilerimiz çok iyimser ve geleceğe dönük güvenleri yüksek, şirketlerimizin geleceğe yönelik güvenleri de yüksek. Ancak bu yüksek güven insanların daha fazla harcaması ve daha az tasarruf yapmasına neden oluyor" değerlendirmesini yaptı.

Babacan, hükümetin düşük tasarruf oranlarını daha sıkı mali politikalarla artırmaya çalıştığını, bu alanda başarı sağlandığını dile getirdi.

Bütçe açığı düşecek

"Bu seneki bütçe açığımızın GSMH'ye oranı yüzde 1,4. Bunun yüzde 1,9 olacağını hedeflemiştik ama ondan daha düşük olacak. 2017 itibarıyla de bütçe açığımızı GSMH'nin yüzde 3'üne indirmeyi hedefliyoruz, böylece neredeyse denk bütçeye ulaşacağız" diyen Babacan, dikkatle ayarlanmış para politikalarının ve etkili makro ihtiyati tedbirlerin de tasarrufların artmasına katkıda bulunduğunu vurguladı.

Babacan, geçen sene başlattıkları devlet destekli özel emeklilik sistemine 4,6 milyon insanın kayıt olmasıyla ciddi bir tasarruf birikimine başlandığını söyledi.

‘İnşaatın izlenmesi gerek’

Türkiye'nin bankacılık sistemine övgüde bulunan IFF Başkanı Adams, Babacan'a ülkedeki inşaat faaliyetlerinin aşırılığından endişe duyup duymadığını sordu.

Bu soruya, "Henüz değil. Ancak inşaat yakından izlenmesi gereken bir alan" yanıtını veren Babacan, inşaat faaliyetlerinin alışveriş merkezleri, rezidanslar, işyeri ve benzeri gibi özel sektöre ait projelerin yanı sıra altyapı yatırımlarını da kapsadığını hatırlatarak, altyapının çok önemli olduğunu ve artırılması gerektiğini ifade etti.

Babacan, altyapı yatırımlarının devletin bütçesiyle sınırlanmaması için bu tür projelerin kamu ve özel sektör ortaklığı kapsamında gerçekleştirildiğini anlattı. İnşaat çalışmaları süren 3. boğaz köprüsü, tüp geçit projeleri, İstanbul - İzmir otoyolu ve dünyanın en büyük havaalanı olacak 3. İstanbul havaalanının kamu ve özel sektör ortaklığı dahilinde hayata geçirileceğini belirten Babacan, "Bu projelerin hiçbiri için devletin parasını harcamıyoruz" dedi.

160 milyar dolar ihracat

Türkiye'nin ekonomi alanındaki AB standartlarına çok dikkatli yaklaştığının altını çizen Babacan, "AB'nin bazı alanlarında çok fazla regülasyon olduğunu düşünüyoruz. Bazı alanlarda rekabet sınırlandırılmış. Avrupalı meslektaşlarımız da aslında yaptıklarından memnun değil. Bu nedenle bu konuya yaklaşırken çok dikkatli davranıyoruz. Çünkü ekonomimizde iyi işleyen bir rekabet istiyoruz. Gereğinden fazla değil, doğru sayıda düzenleme yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Babacan, AB'nin halen Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olduğunu ve Avrupa ekonomisinde görülen ölçülü iyileşmenin Türkiye'nin ihracatında kayda değer artış sağladığını dile getirdi. Avrupa ülkelerine ihracatın bu yıl yüzde 15-20 yükseldiğini aktaran Babacan, benzer şekilde ABD'ye yapılan ihracatın da yüzde 20 artarken, Rusya, Ukrayna ve Irak'a ihracatın düştüğünü söyledi. Babacan, Türkiye'nin 2013'te 153 milyar dolara ulaşan toplam ihracatının, bu sene 160 milyar doların üstüne çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Türkiye'nin küresel varlığının giderek arttığına işaret eden Babacan, Afrika'daki elçilik sayısının son 5 yılda 12'den 35'e çıkarıldığını, Afrika ile Ortadoğu'ya yapılan ihracatın neredeyse AB'ye ihracat seviyesine yaklaştığını kaydetti.