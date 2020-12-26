Bir yıl önce tanıtılan TOGG'dan "27 Aralık saat 11.00'i bekleyin" paylaşımı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tanıtılmasından bu yana bir yıl geçerken, şirketin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda "27 Aralık saat 11:00’i bekleyin" denildi.

'Yerli otomobil' geliştirme çalışmalarını sürdüren TOGG'un ,sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

TOGG'un geliştirdiği elektrikli 'yerli otomobil'in ön gösterimin yıldönümünde yapılan paylaşımda, 1 yıl önce tanıtılan otomobille ilgili video yer alırken "Doğuştan Elektrikli TOGG ile geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Yeni Lige Yolculuk Buluşması'nda sizi tanıştırmıştık" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımın devamında "Yeni Ligde 1 Yıl neler mi yaptık? 27 Aralık saat 11.00'i bekleyin" denildi.

Bu açıklama ile, TOGG'un yapacağı açıklamanın ne olacağı da merak konusu haline geldi.