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Bir yıl önce tanıtılan TOGG'dan "27 Aralık saat 11.00'i bekleyin" paylaşımı

26 Aralık 2020 19:41

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tanıtılmasından bu yana bir yıl geçerken, şirketin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda "27 Aralık saat 11:00’i bekleyin" denildi.

'Yerli otomobil' geliştirme çalışmalarını sürdüren TOGG'un ,sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

TOGG'un geliştirdiği elektrikli 'yerli otomobil'in ön gösterimin yıldönümünde yapılan paylaşımda, 1 yıl önce tanıtılan otomobille ilgili video yer alırken "Doğuştan Elektrikli TOGG ile geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Yeni Lige Yolculuk Buluşması'nda sizi tanıştırmıştık" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımın devamında "Yeni Ligde 1 Yıl neler mi yaptık? 27 Aralık saat 11.00'i bekleyin" denildi.

Bu açıklama ile, TOGG'un yapacağı açıklamanın ne olacağı da merak konusu haline geldi.

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