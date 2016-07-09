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Dünya

​Bir yıl önce batan gemiden 217 ceset çıkarıldı!

2015’in nisan ayında sadece 28 kişinin kurtarılabildiği olayda batan geminin enkazına ulaşıldı

09 Temmuz 2016 17:54

İtalyan donanması Libya açıklarında bir sene önce batan bir mülteci gemisine ulaştı. Denizin dibinde bulunan gemi enkazından 217 kişinin cesedi çıkarıldı.

2015’in nisan ayında sadece 28 kişinin kurtarılabildiği olayda batan geminin enkazına ulaşıldı. İtalya Başbakanı Matteo Renzi konuyla ilgili yaptığı açıklamada geminin battığı sırada 700 mülteciyi taşıdığını açıkladı.

CNN Intenational’ın haberine göre,  217 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı gemi enkazı geçtiğimiz hafta bulundu ve robot kullanılarak su yüzüne çıkarıldı. Daha sonra tekne Sicilya’daki Melilli deniz üssüne çekildi.

Uzmanlar gemide 300 kadar daha cansız beden olabileceğini bildiriyor.

 

 

 

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